莫拉克風災10週年 蔡總統視察茂林重建成果

（中央社記者程啟峰高雄8日電）今天是莫拉克風災10週年，總統蔡英文由總統府祕書長陳菊等人陪同視察高雄市茂林區重建成果，並為萬山部落文化健康站日托長輩加油。

蔡總統下午由陳菊及民進黨立委管碧玲、許智傑、高雄市茂林區長宋能正、屏東縣政府原民處長伍麗華等人陪同視察茂林區得樂日嘎橋，聽取高市府祕書長楊明州對該橋興建過程及通車後效益簡報。

楊明州表示，得樂日嘎大橋取名自當地魯凱族茂林部落的舊地名，採懸臂工法興建，於2010年12月開工，2013年4月完工通車，總工程經費約新台幣7億元，橋長880公尺，寬10公尺，最高處52公尺，原為全國排名第3高的橋，但南橫通車後降為全國第6高；橋墩基礎最深達38公尺。橋身以紫斑蝶為點綴，與四周山巒相互輝映，是茂林區新地標。

蔡總統等人隨後轉往萬山部落文化健康站參訪，受到健康站日托長輩熱情相迎，總統為他們加油並與長輩們合影後離去。總統在茂林區這兩個行程沒致詞，也沒受訪。

萬山部落文化健康站負責人戴文正指出，萬山部落文化健康站前身為萬山社區發展協會，2017年起升級為文化健康站變為當地老人日托中心，目前收容當地部落40多名亞健康的長輩，文化站設有桌遊手作、歌舞等防失能課程，並有供餐服務。（編輯：謝雅竹）1080808