高潞遭除名鄭秀玲可望遞補立委 待中選會確定

（中央社記者范正祥台北8日電）不分區立委高潞．以用因助理違規獲經濟部補助，被時力除名，台大經濟系教授鄭秀玲可望遞補。立法院秘書長林志嘉今天表示，待中選會確定遞補名單並通知立法院，再辦理立委宣誓就職。

時代力量正式將高潞．以用除名，林志嘉晚間回應中央社記者詢問後續遞補程序時說，時力必須發函中選會，由中選會開會確定遞補名單；中選會確定遞補名單後通知立法院，立法院再依據中選會確定的遞補名單，辦理立委宣誓就職。

綠黨7月29日在臉書發文指出，高潞．以用聲稱已離職的國會辦公室主任陳士章，所創辦「台灣原住民族人文關懷協會」、「台灣創業育成產銷拓展中心協會」在沒有實績的狀況下，今年1月竟獲經濟部新台幣400萬元的綠能補助，這2個協會現任負責人陳恩澤，則是高潞．以用國會辦公室助理。

針對上述事件，時代力量紀律委員會7月31日決議，高潞．以用違反一般大眾對公開透明、利益迴避的認知，決議將高潞停權。時力今晚發布新聞稿指出，紀律委員會對於高潞．以用案違反社會期待，並導致黨的聲譽受損，應予以除名的認定，早於7月31日的會議時即有初步共識；後續就程序的完備進行討論，並於8月6日做成決議，將高潞．以用予以除名，裁決理由書已於今天完成，會儘速送達予高潞．以用。

在時代力量2016年提名的不分區立委名單中，高潞為第1順位、立委徐永明為第2順位，第3至第6順位則依序為鄭秀玲、律師柯劭臻、前台中市副市長林依瑩及導演柯一正；鄭秀玲則在8月7日發布聲明稿指出，願意遞補時力不分區立委。（編輯：楊凱翔）1080808