颱風假風雨未如預期 蘇貞昌：民眾安全是大事

（中央社記者侯姿瑩台北9日電）颱風利奇馬來襲，北北基等縣市今天停班停課，但風雨不如預期，有民眾認為賺到颱風假。行政院長蘇貞昌表示，颱風假有沒有放是一回事，但政府總會把民眾的身家安全當作重要大事。

蘇貞昌今天下午在臉書發文表示，早上他到中央災害應變中心聽取簡報，隨後也向總統蔡英文報告。他除了要相關人員持續堅守崗位、不得鬆懈，也特別要求，水、電、道路的搶修固然重要，但務必要將相關工作人員的生命安全擺在第一。

蘇貞昌說，雖然颱風利奇馬帶來的風雨不如預期，但之後還是可能出現更大的風雨，呼籲民眾要持續注意，並盡量避免外出。

另外，他表示，「颱風假有沒有放是一回事，但政府總會把國人的身家安全當作重要大事」；同時，也感謝各相關部會徹夜值班的人員，為守護台灣做的所有大小事。

利奇馬來襲，原先預測恐帶來強風豪雨，台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、宜蘭縣、連江縣昨天宣布，今天停班停課。不過，風雨未如預期。

台北市長柯文哲說，由於颱風往北偏，「颱風假多放一天」；新北市長侯友宜表示，放颱風假的依據是風力及雨量達到停班、停課的標準；基隆市長林右昌則說，基隆市府依相關標準、程序做出決定，沒有所謂的「多放假」。（編輯：鄭雪文）1080809