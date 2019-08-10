路透報導中國收買台媒 蔡總統：證實非空穴來風

（中央社記者王淑芬高雄10日電）總統蔡英文今天表示，「中國對台灣的滲透其實是無所不在」，中國介入台灣媒體、影響報導或整個生態時有所聞，台灣社會非常憂心；路透社報導某種程度證實這些憂慮非空穴來風。

路透社引用取得文件與訪談紀錄報導，中國國務院台灣事務辦公室至少付費給5家台灣媒體作新聞置入，台灣媒體人則無奈表示，拿人手短，公司編輯台不可能不自我審查。

蔡總統在高雄市參拜文武聖殿時接受媒體訪問表示，大陸委員會已說明，如果牽涉不法，司法機關會調查處理。

蔡總統說，希望人民特別警覺這類滲透，一起在第一時間釐清或消除假消息、假訊息流通，這是保護民主最重要的事。她也呼籲媒體共同保護媒體公正、客觀，讓民眾信賴、媒體也可反映社會聲音。

近日多家媒體民意調查顯示各組總統參選人互有領先，尋求連任的蔡總統表示，每家民調在某種程度上都有特別的思考，「也希望達成一定（目標）」，但執政者最重要是做好國政，照顧人民；這段時間整體施政非常平穩，人民感受越來越好、越來越強，整體看情勢穩定，朝正面方向發展，「我們對選舉有信心」。

行政院副院長陳其邁、民主進步黨籍立法委員管碧玲、趙天麟與李昆澤等陪蔡總統參香，民眾熱情歡迎，高舉「守護家園信賴小英」等標語，還高喊「辣台妹加油、小英我愛妳」。（編輯：李明宗）1080810