蔡總統揮軍高雄驗收人氣 綠委：基本盤回溫

（中央社記者溫貴香台北10日電）總統蔡英文今天前進國民黨總統參選人韓國瑜執政的高雄市，民進黨立委管碧玲說，民眾熱情強強滾，高雄基本盤已經回溫，對2020的選情樂觀，但不可掉以輕心，選舉變數多必須謹慎因應。

高雄市長期由民進黨執政，去年九合一選舉被韓國瑜攻破，震撼綠營。尋求連任的蔡總統全國第一場組織的造勢就在高雄舉行，今天出席南台灣牙醫師成立的後援會，反攻意味濃厚。

蔡總統前往韓國瑜執政的高雄市造勢，外界格外矚目。陪同總統參訪行程的民進黨立委管碧玲在臉書貼出民眾熱情和蔡總統互動照片，並形容盛況「簡直像2016投票前」。

管碧玲受訪表示，選後至今大家冷靜檢視，蔡總統執政3年做得不錯，現在的情勢與今年初相比很不一樣，過去因幾項重大改革被煽動起來的投票行為，經過這半年沉澱與檢視韓國瑜的表現，選民冷靜思考後慢慢回到高雄市的基本盤。

她表示，今天大家私下討論，認為選舉變數很多要謹慎，但對2020選情都很樂觀。

台灣世代教育基金會執行長洪耀南認為，去年九合一選舉，民進黨基本盤確實有震動，但9席立委全力鞏固基層，半年來執政團隊透過各種管道強化與民眾溝通，蔡總統到地方參訪的行程，民眾都很熱情，這種氛圍對2020選舉有加分效用。（編輯：林孟汝）1080810