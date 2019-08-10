張安樂表態 統促黨明年大選支持韓國瑜

（中央社記者葉子綱嘉義縣10日電）中華統一促進黨總裁張安樂今天在嘉義表示，明年總統大選，統促黨支持中國國民黨參選人韓國瑜；至於區域立委選舉，為避免自相殘殺，規劃在國民黨艱困選區由統促黨推派人選。

中華統一促進黨下午在嘉義縣民雄鄉民雄國中禮堂，舉辦全台第一場「台灣何去何從」巡迴講座，現場有600多名鄉親與會，前嘉義市議會議長蕭淑麗及現任多名議員到場。

張安樂在接受媒體聯訪時指出，選擇嘉義縣為巡迴講座第一場，除了幕僚安排之外，主要原因是嘉義鄉親純樸，容易受到政客操弄影響，所以決定走入基層，說出檯面上政客不敢說出來的話。

對於明年總統及立委選舉，張安樂明白表示，統促黨一定會參加，總統大選支持國民黨參選人韓國瑜，因為韓國瑜若當選，將帶來8年兩岸和平；至於區域立委選舉，統促黨會避免與國民黨自相殘殺而讓民進黨漁翁得利，會規劃在國民黨艱困選區由統促黨推派人選。

媒體追問張安樂是否出馬參選立委，他回答「不會」，不過一旁的統促黨的重要成員則指出「會列入不分區」，但張安樂對此沒有進一步發言。

至於香港「反送中」抗爭持續，張安樂指出，抗爭將來對台灣影響很大，現在香港實施一國兩制，是因香港仍沿用英國普通法，如果將來有一天，中國對台灣的條件，就不會這麼寬鬆。

至於香港「兄弟」挺身與「反送中」抗爭學生對抗，張安樂表示，香港有許多「兄弟」在大陸發展，認為抗爭已超過底線，他們不支持逃犯條例，但更不能支持反中國運動。（編輯：卞金峰）1080810