都更三法到位 蔡總統：未來將是開花結果一年

（中央社記者吳佳蓉台北10日電）總統蔡英文今天表示，推動都市更新及危老重建一直是政府最優先施政項目，除讓民眾住得安心，都市更美麗，也帶動內需經濟動能；如今隨都更三法到位，相信接下來將是開花結果的一年。

蔡總統今天出席「中華都市更新全國總會授證晚會」，並頒發當選證書給新任第3屆理事長張美麗，張美麗回贈一幅畫有流浪動物及市井小民樣態的版畫，感謝總統對台灣人民、土地及流浪動物的長期付出。

蔡總統致詞時表示，日前收到中華都市更新全國總會邀請，發現過去都是由副總統出席或僅送花致意，這次決定親自前來主要有3個原因，首先，感謝創會理事長，篳路藍縷建立中華都市更新全國總會，再者，讚賞總會選出一位女強人作為新任理事長，第三，是盼繼續協助政府推動都更及危老重建。

蔡總統指出，過去3年一直在趕進度，完備都市更新及危老重建相關法源，成立執行機構，也請台灣銀行整隊，協助從金融面提供財務協助。除了要讓民眾住得更安全，讓都市看起來更美麗，更重要是能帶動內需，產生經濟新動能，因此從上任初期就將此列為最優先施政項目。

蔡總統表示，根據內政部統計，截至今年3月，全國屋齡30年以上老屋近400萬戶，且數量不斷增加，政府一刻都不能停下來；如今隨都更三法及相關配套都陸續到位，相信未來一年必定是開花結果的一年。

總統也感謝中華都市更新全國總會一直以來提供的寶貴意見及支持，以結合各界力量，用更貼近人民需求的角度，產官學界與政府通力合作，一起推動都更及危老重建工作，給民眾安心良好的居住環境。

「都市更新條例」與「都市危險及老舊建築物加速重建條例」、「國家住宅及都市更新中心設置條例」，稱為「都更三法」。（編輯：楊玫寧）1080810