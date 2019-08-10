助僑胞尋回皮夾手機 僑胞卡立大功

僑胞卡不僅提供消費優惠，也意外成為協助游姓僑生尋回錢包的大功臣。圖為皮夾與僑胞卡示意圖。（僑委會提供）中央社記者侯姿瑩傳真 108年8月10日

（中央社記者侯姿瑩台北10日電）僑委會為鼓勵海外僑胞來台觀光旅遊，自民國106年起發行僑胞卡，持卡到特約商店消費可享優惠。除了提供消費優惠外，僑胞卡更意外成為僑胞順利尋回失物的背後大功臣。

僑務委員會表示，日前一名越南游姓僑生來台參加僑委會舉辦的2019海外青年華語文研習班，行程結束後，7月29日搭機離台時不小心遺失皮夾。

桃園機場遺失物招領處日前聯繫僑委會表示，有民眾拾獲一只皮夾內有僑胞卡、信用卡，但沒有其他證件，在苦候不到失主領回狀況下，盼僑委會協助尋找失主；僑委會即依據僑胞卡卡號，透過持卡人資料系統循線查出游姓僑生的身分。

僑委會隨後透過電話與游姓僑生的父親連絡上，對方接獲通知後，大讚台灣民眾的熱心與僑委會的服務。由於游姓僑生與父親都已回到越南，後來是由他們在台灣的親友協助取回遺失的皮夾。

事實上，類似的事件今年初也曾發生。2月21日，僑委會接到鐵路警察局南港派出所來電表示，有民眾在松山車站內撿到一支手機，送到派出所後卻找不到失主；後來，員警發現手機套裡有一張僑胞卡，向僑委會提供卡號後，發現失主原來是2天前才到僑委會領卡的美國僑胞李先生。

這2起事件剛好失主都有申請僑胞卡，並靠這張卡尋回遺失的皮夾與手機。僑委會呼籲海外僑胞來台時，應隨身攜帶僑胞卡及身分證明文件，「一卡在手防患未然」，不僅可方便辨識僑胞資格，在國內觀光、旅遊時，也能享有僑胞卡優惠。

為鼓勵海外僑胞來台觀光旅遊，品嘗美食及醫療健檢，僑委會自106年雙十國慶首次發行「僑胞卡」以來，至今發卡量已逾5萬5000張，國內特約商店約有2600家，海外特約商店也超過400家。（編輯：楊玫寧）1080810