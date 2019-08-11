柯文哲：找時間與郭台銘王金平見面

（中央社記者楊思瑞台南11日電）台北市長柯文哲今天在台南接受媒體聯訪時表示，外界都很關心他與鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平是否見面的問題，那麼3個人應該找時間對整個局勢交換一下意見。

柯文哲安排「風騎雲湧」祈福漫遊行程，上午到台南中西區的開基永華宮參香後，計畫以騎自行車方式造訪多間宮廟。出發前接受媒體聯訪時，記者一開始就詢問與郭台銘、王金平是否可能合作。

柯文哲表示，既然大家都很關心這個話題，那麼應該找個時間讓3個人一起坐下來談一談，對整個局勢交換一下意見。但3人都是大忙人，要給三方幕僚去安排時間，時間、地點也要再想一下。

他說，很多事情要有共同目標再來討論，比較容易有結論。他的中心思想是要站在台灣整體利益、人民最大福祉的立場來談，而不是一般在政治上算計搶一個職位。

媒體詢問，有外界聲音認為他不應該常常到處「趴趴走」，多用心在台北市政。柯文哲表示，到外地參訪是增廣見聞、交朋友，也是學習之旅，這樣到處看一看，對台北市政的推動很有啟發性，他大部分的力氣還是在台北市政，大家只要看看每週市長室列管事項，就知道市政完全沒有受影響。

另外，媒體詢問，有手搖飲料店表態支持一國兩制遭抵制。柯文哲表示，文明國家人民有表態、不表態的自由；對中國大陸經濟發展要表示佩服，但政治與經濟發展不可能永遠維持那麼大的落差，台灣多年來的民主發展，可以給中國大陸很大的啟發。（編輯：唐聲揚）1080811