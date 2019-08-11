蔡總統一日跑6選區 衝南北接地氣與立委聯合作戰

（中央社記者葉素萍台北11日電）總統蔡英文昨天揮軍高雄，驗收基本盤人氣，今天回防雙北，連跑6個立委選區，透過廟宇行程，向鄉親報告政績；民進黨內黨政人士分析，蔡總統與立委參選人合體，一連串接地氣行程，展開「聯合作戰」。

蔡總統今天接連參拜新北市、台北市多座廟宇，包括，蘆洲湧蓮寺、北投關渡宮、北投三王宮、板橋接雲寺、板橋慈惠宮。其中，最後一站的慈惠宮曾是前鴻海董事長郭台銘一家棲身之所，蔡總統直搗郭董的「發跡廟」，也引發外界關注。

黨政人士受訪指出，去年九合一選舉之後，蔡總統和執政團隊全面檢討，除了行政團隊由蘇內閣帶頭衝之外，蔡總統也啟動一連串的接地氣行程。

蔡總統的接地氣行程，多半與在地立委一起，到各地傾聽民意、回應鄉親問題，透過各種方式，像是廟埕前、大樹下、客廳會、小吃攤等方式，與鄉親面對面互動，並闡述執政的3年有成。到目前為止，立委選區已經幾乎跑過一輪，甚至離島的金門與澎湖，總統也都已去過。

以近期來說，蔡總統2週前，前往彰化，與立委黃秀芳合體，並出席前彰化市長邱建富嫁女兒的文定之喜，還前往品嚐彰化美食「貓鼠麵」。

蔡總統上週前進台東，與立委劉櫂豪進行馬拉松式的半天行程，除了與在地農民朋友座談，推廣農業相關補助政策外，還與台東縣長饒慶鈴同台，傍晚出席台東熱氣球嘉年華活動，晚間更一同出席原民會主辦的「國際原住民族音樂節」（Taiwan PASIWALI Festival ）共同行銷台東觀光魅力。

昨日，蔡總統則是在總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁陪同下，前往高雄，也順道去立委趙天麟新開張的「小天地」，和家長小朋友同樂，也趁此機會，向年輕爸媽們娓娓道來8月1日上路的「幼托新政」。

今天，蔡總統則是一連跑了新北市立委余天、林淑芬、張宏陸、羅致政，台北市立委吳思瑤、何志偉等6個立委的選區。此時正是台灣民俗中元普渡的節日，蔡總統透過廟宇的行程向鄉親報告拚經濟、顧民生的政績。

除此之外，蔡總統也信守日前在府內接見台北市後站商圈代表的承諾，今天中午抽空前往台北市的後站商圈，透過實地踏勘了解後站商圈的需求，以及交換如何振興後站商圈的想法。

黨政人士分析，蔡總統與民進黨區域立委提名確定的參選人，已經展開「聯合作戰」，由立委建議的在地行程，兼具「接地氣」、「拚經濟」、「顧民生」的特色，再加上蔡總統「護主權」的堅毅形象，支持者的熱情回來了，也因此，蔡總統在這樣的行程，多半丟下講稿，面對面跟鄉親群眾有更好的互動。

黨政人士觀察，目前台灣各政黨，藍綠白黃都陷入一定亂流，甚至對岸的共產黨也面臨內憂外患，此時，哪一個陣營先能「穩住」，就能先踏出前進的一步。而蔡總統與各地立委的聯合作戰，從去年敗選後的辛苦、挨罵，到現在各地都是熱情民眾夾道歡迎，確實也明顯感受到基層的熱情回來了。（編輯：楊凱翔）1080811