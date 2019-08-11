高雄豪雨韓國瑜拚選舉 陳其邁：往外跑讓人擔心

立法院副院長蔡其昌（左）11日在高雄舉辦「後背包的初心－蔡其昌的人生解題法」新書簽名會，行政院副院長陳其邁（右）應邀出席並推薦。中央社記者陳朝福攝 108年8月11日

（中央社記者陳朝福高雄11日電）高雄山區桃源、那瑪夏下大雨，那瑪夏今天並緊急停班停課，市長韓國瑜照原定行程到南投跑選舉。行政院副院長陳其邁說，市民擔心有事找不到市長，三天兩頭往外跑讓人擔心。

立法院副院長蔡其昌新書「後背包的初心-蔡其昌的人生解題法」下午在高雄市舉辦簽書會，陳其邁應邀出席並推薦，也與書迷互動熱絡，讓蔡其昌「吃味」表示這是他的簽書會吧，現場笑成一團。

陳其邁會後接受媒體訪問，對於提問的那瑪夏預防性撤離，韓國瑜還是照跑競選行程時表示，韓國瑜心不在這裡，市民最擔心的是有事找不到市長，萬一天氣變化或是有天災等，韓國瑜還是關照偏遠地區比較重要。

陳其邁說，因為高雄從海邊到山上，地形變化非常大，有時候市區天氣好但山區下大雨，昨天甲仙、那瑪夏都下大雨，他特別打電話上去問了一下。現在是颱風的季節，韓國瑜三天兩頭往外跑，不免讓人擔心。

至於媒體提問的昨天已下大雨，但停班課訊息今天上午9時許發出，已錯過上班時間等問題，陳其邁表示，昨天早上甲仙的楠梓仙溪已經下非常大的雨，溪水也都變了顏色、水位也暴漲，幸好後來雨停；災害要防災、減災，要做好準備。不希望當天氣不好的時候，做決策者不在高雄，這樣是一件非常不好的事情，尤其是極端氣候變化非常大。

韓國瑜照常跑競選行程，媒體問陳其邁有什麼建議要給韓國瑜時，陳其邁認為「跟他講也沒有用，他心也不在這裡，很難再跟他講什麼事情」。

陳其邁表示，韓國瑜的市長政見支票到底怎麼辦？這會讓人家覺得這樣好嗎？以後小孩子怎麼看，說話不算話怎麼教小孩？政見當然是要履行承諾，他覺得從選舉過程到現在，會有很不舒服的感覺。韓國瑜要告訴大家，當初為何來選市長時不講，現在要去競逐另一個權力高峰，韓國瑜要回答這些問題。

蔡其昌新書「後背包的初心-蔡其昌的人生解題法」7月25日推出，已經登上博客來、誠品、金石堂網路書店暢銷排行第一名。（編輯：林沂鋒）1080811