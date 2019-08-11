飲料店宣示一中 韓辦：政治不應介入企業經營

（中央社記者王承中台北11日電）國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室今天針對多家飲料連鎖店表態支持一國兩制風波表示，韓國瑜主張政治不應介入企業經營與庶民生活，過度介入市場，會影響兩岸和平發展與人民互信。

針對多家飲料連鎖店表態支持一國兩制，韓國瑜競選辦公室今天發出聲明表示，近年來許多台灣知名餐飲品牌陸續將經營版圖擴及兩岸四地，對於台商勤勞、勤儉的精神，持續為台灣創造經濟效益，各界應該給予更多的支持與鼓勵，避免造成情緒對立。

韓國瑜競選辦公室指出，現階段兩岸四地都處在政治轉型，韓國瑜主張政治不應介入企業經營與庶民生活，應該提供企業純淨的經營環境，政治和民眾消費分離，避免要求企業做政治表態。也希望網友善用愛國熱情，多支持和包容在外打拚的國人，這才是一個成熟社會應有的作為。

談及政治與經濟，韓國瑜競選辦公室表示，政治過度介入市場運作，除了會傷害經濟發展和國民的經濟所得外，也會影響兩岸關係的和平發展與人民之間的互信。在全球政經秩序重大變遷的當下，更需要共同努力讓愛與包容不光是口號，而是社會和諧的共同實踐。（編輯：楊凱翔）1080811