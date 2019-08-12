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柯文哲邀郭王見面 郭辦：不排除幕僚本週先溝通

最新更新：2019/08/12 11:44
台北市長柯文哲（左起）、立委王金平、鴻海創辦人郭台銘3人合作傳言甚囂塵上，柯文哲11日在台南時也表示，有機會3人坐下來談一談。郭台銘辦公室12日指出，已接到柯來電，不排除本週內三方幕僚會找機會相互溝通。（中央社檔案照片）
台北市長柯文哲（左起）、立委王金平、鴻海創辦人郭台銘3人合作傳言甚囂塵上，柯文哲11日在台南時也表示，有機會3人坐下來談一談。郭台銘辦公室12日指出，已接到柯來電，不排除本週內三方幕僚會找機會相互溝通。（中央社檔案照片）

（中央社記者梁珮綺、王承中台北12日電）台北市長柯文哲多次表達鴻海創辦人郭台銘是不錯的總統人選，並不排斥與郭台銘、立委王金平會面。他今天說，以選舉策略而言，他才是勝率最高者，但他想的都是「怎麼做對台灣最好」。郭台銘辦公室今天表示，已接到柯方面來電，不排除本週內三方幕僚會找機會相互溝通瞭解。

他上午出席老人福利政策行銷記者會，被問及與總統蔡英文、高雄市長韓國瑜相比，郭台銘是否為心目中最好的總統人選，他說，「都可以討論，以選舉策略考量，柯文哲勝率最高」，不過，他從來沒這麼想，反而是想著怎麼做對台灣最好。

柯文哲、郭台銘、王金平3人合作傳言甚囂塵上，柯文哲昨天在台南時也表示，有機會3人坐下來談一談。

郭台銘辦公室今天表示，郭陣營已有接到柯文哲方面來的電話，經過彼此電話聯繫後，不排除本週之內，三方幕僚會找機會相互溝通瞭解一下。

對於郭柯王三方會面，柯文哲重申，交由幕僚安排時間，「坐下來談一談也好，有關的人坐下來交換意見」，強調自己沒有預設立場，談談看未來台灣長期走向，指3人還未同時見面。

面對韓國瑜說有信心郭、王2人會留在國民黨，柯文哲認為，郭台銘與王金平沒說要退黨，且退黨與參選是兩回事，一切都談完再說。

有媒體詢問，若其能與郭、王合作，組成第三勢力，會影響藍較多或綠較多，柯文哲說，兩黨總統參選人到目前為止要解決的應是要說服台灣民眾，當選總統後台灣會好一點，「什麼叫做台灣會好一點，兩個原則，就是台灣整體利益跟人民最大福祉」。

柯文哲說，他發現國民黨與民進黨截至目前為止，每天都在算計如何操作，才能讓勝率變高，他也向兩黨喊話：「問題是，你們贏了對台灣有好處嗎？」指這才是問題。

而柯文哲被問及臉書粉絲頁人次滑落一事時，坦言籌組政黨有影響，有些人是因為他白色力量、無黨無派而支持，他曾想過類似問題，但若沒有政黨，無法提名不分區立委，「應該是在現實基礎上，做堅持最大理想」，有時會損失一些，也沒辦法。（編輯：張銘坤、趙蔚蘭）1080812

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