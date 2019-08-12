解釋公股銀行董座涉貪說 柯文哲：是攤錢非貪錢

（中央社記者梁珮綺台北12日電）對於台北市長柯文哲談到選舉造勢花費相關發言，總統蔡英文競選辦公室發言人阮昭雄要求提出證據；柯文哲今天說，他說的是「攤錢」，不是「貪錢」，不需玻璃心面對這件事。

柯文哲上午在老人福利政策行銷記者會，接受媒體訪問時，做上述表示。

媒體報導，柯文哲昨天在台南被問及蔡總統在高雄得到醫界支持一事，他說，「我不希望都聽到那個銀行董事長、每個人都要貪多少錢、募多少錢，算一算，哇！都十幾億，這不好嘛！其實這種選舉費用太高，是台灣政治敗壞的開始，這才是我的信念」。

阮昭雄昨晚透過聲明表示，若屬實，支持查辦；若無證據，請柯文哲正式向所有蒙受不白之冤的相關人表達歉意，不能再以個人說話風格卸責。

對此，柯文哲今天說，「不要玻璃心一大堆」，指自己是說「每個人都要攤多少錢」，不是「貪多少錢」，指選舉快到，大的樁腳要負責募款額度已是行之有年，也不是現在才有。

另外，中國停發赴台自由行通行證，對台北市衝擊恐最大，柯文哲說，陸客到台北市自由行比例較高，確實影響較大，目前已展開計畫，估計掉了多少人、觀光財少了多少，下一步就是想著如何補錢。（編輯：張銘坤）1080812