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國民黨新北市黨部開除陳宏昌黨籍 籲3天內道歉

最新更新：2019/08/12 15:09

（中央社記者葉臻新北12日電）國民黨中評委陳宏昌批評國民黨提名總統參選人韓國瑜，國民黨新北市黨部決議開除陳宏昌黨籍，國民黨新北黨部主委李乾龍表示，若陳宏昌這3天有道歉，中央應該會有其他的考量。

國民黨中評委、湧蓮寺主委陳宏昌，昨天在接待總統蔡英文時，致詞批評國民黨提名總統參選人韓國瑜，國民黨蘆洲區黨部上午決議開除陳宏昌黨籍，新北市黨部下午召開考紀委員會，決議開除陳宏昌黨籍，報告將送黨中央，由黨中央進行裁決。

李乾龍表示，他和陳宏昌有40年的交情，因此他今天心情是非常沉重，韓國瑜方面昨天也有人打給他，說韓國瑜和陳宏昌在立法院有9年的交情，很意外陳宏昌有這樣的言論，心情也很沉重，要給陳宏昌3天時間道歉，否則將提告，他則認為韓國瑜如果不提告，「也不用選總統了」。

李乾龍表示，他今天一整天都在忙著協調，也託以前三重幫的大老陳兩傳打給陳宏昌，但陳宏昌給他的感覺「吃了秤砣鐵了心」，被問及陳宏昌是否有考慮向韓國瑜道歉，李乾龍沉默了一陣後表示，「如果有今天就不會是這個決議了」。

李乾龍表示，如果陳宏昌這3天有任何的道歉，中央應該會有其他的考量，「我們希望有轉圜」。

有媒體報導陳宏昌質疑「這群人就像紅衛兵一樣」，無法聽不同的聲音，他沒有說錯話，要開除或停權，都尊重黨部決定，對韓國瑜競選總部表示將寄發存證信函，則表示歡迎來告、不會道歉。中央社記者致電陳宏昌多通電話，截至下午2時30分，陳宏昌仍未接聽，無法獲得陳宏昌回應證實。（編輯：張銘坤）1080812

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