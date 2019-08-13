柯文哲再評花天酒地 講的是幕僚籲勿對號入座

（中央社記者梁珮綺台北13日電）台北市長柯文哲今天說，「能力可後天訓練，品德很難」這句話是談論自身經驗，身邊幕僚平素晚上花天酒地，翌日開會遲到又打瞌睡，才讓他有感而發。

他說，「大家不要對號入座、穿鑿附會，我在講我的經驗」。

柯文哲全天沒有公開行程，上午在市政大樓12樓接受媒體訪問時，做上述表示。

柯文哲在12日播出的「新聞面對面」專訪中表示，旺旺集團一開始支持他，但他不是「那麼聽話」，兩岸一家親是底線，僅對中國表達善意，因不是每一句話都要照著對方要求做，而被問及對高雄市長韓國瑜想法時，表示「能力可後天訓練，品德很難」。

他也在專訪中指出，蔡總統處理中國問題的方式是「飲鴆止渴」，對長期發展不好，但有短期效果。蔡總統競選辦公室發言人阮昭雄回應指出，蔡總統的兩岸政策穩健且堅定，不挑釁也不屈服。

柯文哲今天重申上述想法，「柯文哲還是柯文哲，我們對大陸方面會表達善意，不見得每一句都要聽你的，台灣主體性還是要確立，是我的態度」。

他說，蔡總統在國際關係運作上相當穩定，近期應是為了競選連任，要拉抬偏低民調，才會撿到槍，「但政治還是盡量求取穩定，國家利益跟個人利益有衝突時，還是以國家長期利益為準。我的評論，講了她不服氣」。

被問及韓國瑜的品德哪部分不好，柯文哲則說，12日播出的專訪內容是在談論自身經驗，因他當市長以來，有很多機要與幕僚平素在晚上花天酒地，翌日開會時遲到又打瞌睡，他才有感而發。

對於高雄市新聞局長王淺秋「市長是責任制」說法，柯文哲表示贊同，但台灣有「救災政治學」，只要出現災害，首長就要到場表達關切，實際上在救災當下，長官盡量不要到第一線，應要信任部下，事後再開檢討會議就好。（編輯：張銘坤）1080813