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出席水陸空法會祈福 蔡總統對民進黨選情有信心

最新更新：2019/08/13 13:51
總統蔡英文（前排左2）13日上午出席靈鷲山水陸空大法會，為台灣及全民祈福。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年8月13日
總統蔡英文（前排左2）13日上午出席靈鷲山水陸空大法會，為台灣及全民祈福。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年8月13日

（中央社記者吳睿騏桃園13日電）總統蔡英文今天上午出席靈鷲山水陸空大法會，她表示，中央政府隨時掌握南部降雨及災情並提供協助，也呼籲香港當局可以跟人民溝通，她說，民進黨對明年總統及立委選情有信心。

靈鷲山佛教教團遵循古制、傳統儀軌的水陸空大法會，今年邁向第26年，持續「千年水陸、萬世慈悲」的悲心願力，秉持悲願、嚴謹、平等精神，從7日至14日在桃園巨蛋啟建，蔡總統上午也蒞臨現場為台灣及全民祈福。

蔡總統接受媒體聯訪時表示，中央政府隨時都有掌握南部的降雨及水災情況，行政院長蘇貞昌早上已指派副院長陳其邁南下整合指揮救災事宜，另外也透過電話聯繫台南市長黃偉哲了解情況，中央政府會隨時注意，並全力提供協助。

對於香港反送中事件持續延燒，蔡總統說，這幾天發生的衝突，確實讓世界上關切香港自由民主發展的人感到憂心，尤其是昨天年輕的醫護人員受傷事件，更讓大家不捨，希望香港當局可以跟人民坐下來溝通、對話，誠心面對香港人民對自由民主的期待，並正面對應，讓香港的社會可以回歸穩定。

對於記者提問，台北市長柯文哲說蔡總統之前的兩岸政策是穩健的，但在變成辣台派後產生變化。蔡總統說，從自己執政以來，以維持兩岸和平跟區域和平穩定為最重要的執政目標，但作為一個執政者、國家的總統，不能夠讓台灣的主權一點一滴的流失。

蔡總統指出，在中國大陸提出一國兩制、台灣方案的時候，作為總統、國家領導人，必須要站出來講清楚，台灣人民無法接受一國兩制，讓中國不要誤判，讓國際社會不要誤解台灣的態度，政府採取堅定的態度面對，國際社會都給台灣很大的支持。

蔡總統表示，「柯主席」所做的一些評論，跟國際社會對台灣政府處理兩岸關係，或區域問題的評價，確實是落差蠻大的。「柯主席」說政府處理中國問題方式是飲鴆止渴，其實看看現在香港正在發生的事，就知道柯文哲真的用錯用語了。自己也要說，柯文哲近來的一些觀察都失之偏頗，也太以自己為導向。

記者又問，蔡總統的民調已經超越高雄市長韓國瑜，但是依據蘋果日報的民調顯示，似乎蔡總統個人上升，但黨卻是下降。對此，蔡總統表示，民調在不同時間點有不同的調查方法，中間也有民調背後的思考，或想達到的目的，這些都會做參考，但整體來說，民進黨對明年總統與立委的選情都是有信心的。（編輯：李錫璋）‭1080‬813

總統蔡英文13日上午出席靈鷲山水陸空大法會時受訪表示，整體來說，民進黨對明年總統與立委的選情都有信心。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年8月13日
總統蔡英文13日上午出席靈鷲山水陸空大法會時受訪表示，整體來說，民進黨對明年總統與立委的選情都有信心。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年8月13日
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