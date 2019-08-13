涉用公關費買空氣清淨機送人 前校長遭監院彈劾

（中央社記者王承中台北13日電）監察院今天召開彈劾審查會，認定前國立二林工商校長鄭玉珠涉不實申領公共關係費購買空氣清淨機贈與跟校務無關的友人，傷害教育人員廉潔形象，違反事證明確，通過彈劾鄭玉珠。

前國立二林工商校長鄭玉珠涉購買空氣清淨機、吹風機贈友等，再拿著商家開出單據向學校申請公關費，日前遭台灣彰化地方法院判處有期徒刑10個月，緩刑2年，判決確定後需向公庫支付新台幣5萬元，同時向指定的政府機關等提供60個小時義務勞務。全案可上訴。

監察院今天召開彈劾審查會，認定鄭玉珠涉及以公共關係費購買空氣清淨機贈送予與校務無關的友人，損及機關及教育人員形象，已違反公務員服務法規定，違法事證明確，通過王美玉、趙永清提出的彈劾案，彈劾鄭玉珠。

監委表示，校長公共關係費支出依規定須與校務發展有關，但鄭玉珠卻於106年11月5日以1萬7800元公共關係費購買空氣清淨機贈與王姓友人，並於11月26日去換名牌吹風機發票，11月29日又改5支平價吹風機估價單，卻要求店家把估價單日期提前為11月1日，以符合合理購買流程。

監委指出，鄭玉珠在同年12月24日又故技重施，購買第2台空氣清淨機，以換發票、改估價單方式，將購買品名改為5支吹風機，其中9050元由禮券付款，另7750元由王姓友人刷卡，而這筆款項也是以校務基金公共關係費報銷。

監委表示，鄭玉珠事實上購買就是2部空氣清淨機，1台自用，1台送給與校務發展無關的王姓友人，卻以1支名牌吹風機、5支平價吹風機報銷，並聲稱送給友人，但5支吹風機被贈與者，有人表示沒有收到。

監委指出，鄭玉珠身為校長，所做所為嚴重影響教育人員形象，除觸犯商業會計法及刑法外，並有違公務員服務法規定。全案不法所得金額雖不高，違失件數卻非單一，考量鄭玉珠身擔任教育單位簡任職校長，竟不實申領公共關係費遭地檢署起訴，傷害教育人員廉潔形象，為整飭官箴，並杜絕僥倖，應有懲戒的必要。（編輯：郭萍英）1080813