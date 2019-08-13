更多編輯台推薦新聞：
影片／香港醫護批警察暴力 13間公立醫院靜坐抗議
兩岸

影片／香港醫護批警察暴力 13間公立醫院靜坐抗議

港黑衣女子眼睛受傷成焦點 肇因成羅生門
兩岸

港黑衣女子眼睛受傷成焦點 肇因成羅生門

中國網友胃口被養大 索討來自牆外的道歉
兩岸

中國網友胃口被養大 索討來自牆外的道歉

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制
產經

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

決策委員會未能解決路線問題 洪慈庸無奈退黨

最新更新：2019/08/13 20:11

（中央社記者王揚宇台北13日電）時代力量黨主席邱顯智請辭後，決策委員會今天開會，但最後僅決議慰留邱顯智，時力與民進黨的整合等黨內路線問題，都未有結論。決策委員會議後，洪慈庸立即宣布退黨，讓時力家變危機擴大。

邱顯智昨天宣布，為了時代力量連日的紛擾，造成支持者疑慮與失落，他負起政治責任，辭去時代力量黨主席職務。

時代力量決策委員會今天中午12時30分開會，洪慈庸等決策委員會出席，邱顯智和立委徐永明則未到場，歷經將2個多小時討論，決策委員在下午3時左右陸續離開，但都低調不願表示意見。

與會決策委員透露，會議重要提案包括是否改選黨主席，但大家的意見是希望能夠慰留邱顯智。會中討論到立委選舉與民進黨的合作關係，例如衝突選區要怎麼解決；有決策委員發言表示，既然時力提名參選人，就要尊重其意見，黨中央不可能單方面決定要參選人退選。

對於是否要表態支持總統蔡英文連任，部分決策委員認為，民進黨要努力推動法案進度，在立法院下個會期通過，若無法處理也要有說法，這樣時力才有切入點去挺蔡總統，也不會有蔡總統沒兌現政見，時代力量卻相挺的矛盾狀況發生。

時力決策委員會議最後僅做成慰留邱顯智續任的決議，成為壓倒駱駝的最後一根稻草，先前就被傳出可能退黨的洪慈庸隨即發佈採訪通知，最後一如外界所料，發表退黨聲明，成為繼林昶佐後，第二位退黨的現任立委。（編輯：楊凱翔）1080813

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報