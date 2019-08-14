郭柯王18日合體有變 郭台銘尚未決定是否出席

鴻海創辦人郭台銘（左）、台北市長柯文哲（中）與國民黨籍立法委員王金平（右）受邀出席18日在桃園舉行的世界佛教青年僧伽會第16屆年會。（中央社檔案照片）

（中央社記者梁珮綺、王承中台北14日電）週刊報導，台北市長柯文哲、鴻海創辦人郭台銘與國民黨籍立法委員王金平18日將在桃園出席一場宗教活動，3人將「公開同框」。柯文哲今天證實，18日上午在桃園確實有行程；鴻海創辦人郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤說，郭台銘目前並未決定是否參加。

郭台銘在國民黨總統初選落敗，未來動向引發關注，外傳郭台銘將與台北市長柯文哲、前立法院長王金平合作，但遭郭台銘幕僚否認。郭台銘昨天面對媒體詢問是否會與柯文哲見面時說，「以他（柯文哲）說的為準」。

鏡週刊報導，柯文哲、郭台銘、王金平18日上午8時將出席在桃園巨蛋體育館舉行的「世界佛教青年僧伽會第16屆年會」，主辦方將3人座位排在一起，3人可「自然碰面」、「自然交談」。

柯文哲上午與內湖區里長座談，接受媒體聯訪時證實，18日上午確實在桃園有行程，活動結束後會否闢室談天，他說：「公開亮相也不能講話，還是要坐下來談一談吧。」

至於會不會當面勸進郭台銘選總統，柯文哲說：「會討論，找個時間，3個人好好討論一下。」

週刊報導，台北市長柯文哲、鴻海創辦人郭台銘與前立法院長王金平18日將在桃園出席一場宗教活動，3人將「公開同框」。柯文哲（圖）14日證實，18日上午在桃園確實有行程。中央社記者王飛華攝 108年8月14日

對於郭台銘表態合作與否，以其說的為準，柯文哲表示，「合作是雙方講，怎麼全部我決定，沒那回事」，指郭台銘的說法是把責任推到他身上。

劉宥彤上午受訪表示，郭台銘18日上午有這個公開行程，也有收到邀請函，目前正在理解活動的背景、形式，好讓郭台銘參考，目前並未決定要參加。媒體詢問，當天3人是否會私下見面，劉宥彤說，當天是公開活動，如果沒有另外的安排，就不會有私下見面。

郭台銘昨天面對媒體詢問都回答「以柯文哲說的為準」，是否代表對於柯文哲的意見都會參考。劉宥彤指出，這是兩回事；她覺得郭台銘的意思不是說都聽柯文哲的意見，而是尊重柯文哲的想法。

外傳郭柯王3人合作，將推郭或王參選總統，劉宥彤表示，現在談這個事情還太早，且台灣人民也不會期待用這樣的方式決定誰要選總統，應該是選賢與能，尤其現在國民兩黨都有總統參選人，大家應該把焦點關注在國民兩黨的參選人。

媒體追問，郭台銘是否在等待國民黨「換韓」。劉宥彤指出，這都是外面的腳本之一，跟郭台銘自己的想法沒有關係。民主社會大家都有表達意見的自由，各種情勢狀況的演變也不是任何人能夠預期，郭陣營並沒有等待什麼，這些事情對郭台銘來說都是太多的臆測。

至於郭柯王三方幕僚何時見面，劉宥彤表示，幕僚會面本來要談如果有參加公開活動的形式、細節跟內容，像是18日的公開活動，但因為這件事情已經曝光，導致幕僚的談話變得有點困難，想說要變更一下時間、地點，目前還在討論，但時間一定會在18日以前。

此外，國父孫中山在民國初年提出三民主義時，定義主義「就是一種思想，一種信仰，和一種力量」，柯文哲接受鏡週刊專訪時引用國父孫中山所提「思想、信仰、力量」為例，指自己與郭台銘目前處於「思想」階段。

他今天進一步說明，「對台灣的前途大家都憂心，可是大家提出的方法如果符合，就進入信仰階段」，菜包草包說法聽起來很傷人，「但我們知識分子的感覺就是這樣」。

另外，柯文哲預測明年立委選舉，各政黨在國會席次不會過半，台灣民眾黨就可扮演關鍵少數，組聯合內閣。

他說，「台灣在藍綠之外還是要有新的思維」，要強調科學、效率、正直、誠信，他發現政府都不討論科學問題，只在統獨議題上繞來繞去，不是一個好的政治氛圍，柯文哲說，若三黨不過半，立法院或許能務實思考問題，否則如前瞻計畫，儘管有人反對，還是通過。

柯文哲表示，提滿34席不分區立委，將是「柯文哲意志在立法院的表現」，要強調科學數據與理性辯論，而不是丟水球、丟預算書，「還有一點，我討厭分贓政治，要有人進去打破」。

至於郭台銘返台後，選擇在「永齡鴻海希望小學，夏日英雄大會師暑期成果展」首度公開現身，劉宥彤表示，郭台銘的決定很臨時，因為過去郭台銘還未退休時，能參與這類活動的機會很少，她覺得郭台銘會臨時決定出席，是為了看看孩子，也謝謝長期辛苦的社工及老師。（編輯：謝佳珍、翁翠萍）1080814