家庭日活動 總統：國家要盡最大力量照顧小朋友

（中央社記者溫貴香台北14日電）總統蔡英文今天說，每年總統府親子日看到同仁們的小孩，就是對自己的提示與提醒，告訴自己一定要讓小朋友快樂、安全成長，「國家一定會盡最大的力量來照顧」。

蔡總統上午在總統府主持「總統府暨國安會108年員工家庭日」，與會者包括副總統陳建仁、總統府秘書長陳菊、國安會秘書長李大維等人，總統抵達現場後，員工們扶老攜幼，拿起手機搶拍與總統合影畫面，有的母親一手抱孩子、一手自拍。

總統府及國安會員工與眷屬今天參加親子日的約900多人，其中新生兒有39名，總統逐一發放總統紅包給2歲以下的小朋友，並親切握著他們的小手，摸摸頭。

總統致詞幽默地表示，過去一年是總統府很忙的一年，在這麼忙情況下，同仁們仍不忘增產報國，「我覺得很高興，拍手」，現場響起一陣掌聲。

總統說，總統府有各式各樣的問題要處理，每一天都很忙，相信同仁們回到家裡看到自己的小朋友，一定非常開心，小朋友可以帶來一些撫慰與快樂。

她表示，國家拿出各式各樣的政策從減稅、育嬰到育兒，希望減輕年輕家庭的負擔，每一年親子日看到小朋友就是對自己的提示與提醒，告訴自己一定要讓小朋友快樂、安全成長，國家一定會盡最大的力量來照顧。

總統也盼望同仁們愈生愈多，總統府的生育率可以超過全國平均值，也可超過所有政府機構的平均值，如果沒有超過平均值，總統要反省，如果超過，「總統給你們嘉獎」。

總統又說，「今天看到很多阿公阿嬤在這裡，而且是很驕傲的阿公阿嬤」，政府最重要的一個政策叫做長照2.0，相信在場的阿公阿嬤都不需要長照2.0，「因為照顧小孩已經很忙了，顧不得別人來照顧我們（指阿公阿嬤）」，她要跟在場的阿公阿嬤說，有孫子真好，可以不用長照。（編輯：李信寬）1080814

「總統府暨國安會108年員工家庭日」14日在總統府舉行，總統蔡英文（右）出席，逗弄未滿月小寶寶。中央社記者鄭傑文攝 108年8月14日

「總統府暨國安會108年員工家庭日」14日在總統府舉行，總統蔡英文（右）出席，並逐一發送紅包。中央社記者鄭傑文攝 108年8月14日