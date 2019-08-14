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前駐德外交官涉性騷擾 外交部懲處並調非主管職

最新更新：2019/08/14 11:37

（中央社記者侯姿瑩、廖禹揚台北14日電）已婚的前外交部駐德國漢堡辦事處處長沈文強，遭控對女部屬言語騷擾。外交部今天表示，去年受理相關申訴，成立專案調查小組調查後，已依公務人員考績法規定予以懲處。

鏡週刊報導，前駐德國漢堡辦事處處長沈文強，遭控對女部屬言語騷擾、送禮追求、強邀約會，甚至有不恰當的肢體碰觸。但卻僅被外交部記了一支申誡，從德國調回台灣，因沈文強的叔叔是經濟部長沈榮津，是否官官相護、輕輕放過？外交圈議論紛紛。

外交部今天對此表示，外交部於2018年7月間受理相關申訴案後，即依照外交部性騷擾防治申訴及調查處理要點，由性騷擾申訴評議委員會組成專案調查小組，相關調查結果送交申評會評議後，已依公務人員考績法規定予以懲處。至於詳細內容則依上述要點規定應予保密，不便對外透露。

外交部表示，沈文強已被調回外交部國際傳播司，改任非主管職。

另外，沈榮津辦公室聲明指出，有關媒體報導沈榮津親戚涉及性騷擾案件，沈榮津是在昨日媒體詢問後才知道有此事件，他的立場很清楚，「就是國有國法，公事公辦」。

沈榮津說，身為公務人員不應違法亂紀，更不會徇私護短。相關案情以及後續處分，屬於外交部權責，「自己不可能介入，一切依法辦理」。（編輯：蘇志宗）1080814

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