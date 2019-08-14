舉辦客廳會 洪慈庸：努力競選連任

在宣布退出時代力量後，立法委員洪慈庸（前中）14日舉辦「慈庸到你家」客廳會，她受訪時指出，希望時代力量能夠走出一條自己的路，而她將努力競選連任。中央社記者郝雪卿傳真 108年8月14日

（中央社記者郝雪卿台中14日電）在宣布退出時代力量後，立法委員洪慈庸今天舉辦「慈庸到你家」客廳會時受訪指出，希望時代力量能夠走出一條自己的路，而她將努力競選連任，讓台中成為抗中保台的重要基地。

洪慈庸上午在台中市神岡區溪洲社區發展協會舉辦「慈庸到你家」客廳會，對於外界關心退黨後的動態，她表示，明年立委選舉將以無黨籍身分競選連任。至於是否考慮加入民進黨，她說，如果能夠順利當選，未來的事會再做其他評估。

對於民進黨禮讓她參選立委，洪慈庸特別感謝民進黨在這個區域進行合作，她說，這次大家要共同讓本土派候選人能夠順利當選，就是最重要的目標。

提到時力前主席邱顯智是否會到台中參選，洪慈庸表示，她一直都很鼓勵邱顯智一起加入地方選舉行列，青年要參政不能怯戰，台中各區域都是艱困選區，年輕人必須勇於接受挑戰。

至於會不會擔心時力泡沫化，洪慈庸認為，時代力量還是有很多理念相同的朋友，雖然離開了，但也鼓勵大家要繼續努力，這個時間她離開，是希望讓整個黨的路線能夠更清晰，盡快整裝往前走。

洪慈庸說，不論時代力量未來要搶攻不分區席次還是有其他打算，都希望能快速往前走，走出一條自己的路，不要因為自己與立委林昶佐有不同意見產生羈絆，她還是鼓勵時代力量要走出一條自己的道路，做最快速的應變與選戰布局，因為時間不等人。

在支持總統參選人方面，洪慈庸強調，目前檯面上可以看得到的總統參選人或是有意要參選總統的參選人，對時代力量來講，沒有辦法去支持比較親共的參選人，所以答案呼之欲出，大家都知道，「在我們立場上只能支持總統蔡英文。」（編輯：翁翠萍）1080814