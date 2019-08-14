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新型騰雲大型無人機首次亮相 中科院：明年1月研發測評
首頁 / 政治

國機國造有成 首架新式高教機9月26日出廠

最新更新：2019/08/14 17:04

（中央社記者游凱翔台北14日電）總統蔡英文上任後推動國機國造。中科院今天表示，由漢翔公司研製的新式高教機，首架將在9月26日在台中舉辦出廠典禮，預計明年6月首飛，目前教練機的組裝進度均正常。

總統蔡英文上任後大力推動國防自主，國艦國造、國機國造、潛艦國造更是重點項目；蔡總統曾在6月1日至漢翔公司主持新式高教機（AJT）組裝開架典禮時指出，高教機計畫代表台灣走向國防自主的過程，強化國防戰力，確保國家安全。

兩年一度的台北國防工業展明天至17日在台北世貿中心一館登場，國防部今天召開記者會，並邀請軍事記者提前參觀國防館，今年共有81項武器裝備及研發成果陳展，最具議題性的是搭載81公厘迫砲的八輪雲豹M2樣車、新型騰雲大型無人機、「劍翔」反輻射無人機、新式高教機模型。

國家中山科學研究院航空研究所所長齊立平表示，在國防展上展出的高教機模型是「裸機」而非最新塗裝，由於9月26日將在台中舉辦出廠典禮，屆時正式塗裝將亮相。

中科院解說人員表示，新式高教機研製從民國106年2月展開後，預計明年6月進行首飛，並在115年完成66架高教機產製，目前飛機組裝進度正常，至於是否命名為「勇鷹」，將在9月26日的出廠典禮正式公布。

解說人員提到，新式高教機當時有多種構型的考量，但最後以國造IDF經國號戰鬥機作為研發，主要考量是能避免後續消失性商源的問題，有利後勤維修保養。（編輯：郭萍英）1080814

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