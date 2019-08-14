與陸配同歡 張小月：我們都是台灣人

海峽交流基金會董事長張小月14日在「與陸配姐妹團圓在原園」活動中表示，相對於原住民，所有人都是新移民，但無論先來後到，大家都是台灣人、一家人。（海基會提供）中央社 108年8月14日

（中央社記者沈朋達台北14日電）海基會今天在屏東舉辦「與陸配姐妹團圓在原園」活動。張小月在活動中表示，相對於原住民，所有人都是新移民，但無論先來後到，大家都是台灣人、一家人。

財團法人海峽交流基金會14日在屏東縣瑪家鄉「台灣原住民族文化園區」，首度與原住民族委員會、原住民族文化發展中心共同舉辦「與陸配姐妹團圓在原園」活動，共80多位來自高雄、屏東的陸配及家人參加，體驗原住民族文化。

海基會董事長張小月表示，相較於原住民，我們都是後來才來的，陸配則是最新的新住民。然而，不管先來後到，都同在這塊土地上一起生活，「我們都是台灣人，我們都是一家人」。

張小月也指出，兩岸開放交流至今已有30萬對以上的兩岸婚姻，海基會有各項專業服務，服務陸配姐妹們了解各項權利義務，在台安居樂業。

她也強調海基會是姐妹們的娘家，歡迎大家來聊聊天，並以排灣族語的「Mali Mali Masalu（謝謝）」，感謝所有陸配姐妹們的熱情參與。

來自高雄美濃的丘女士表示，很開心參加這項活動，「在台灣很幸福，我們都是一家人」，隨後高唱原住民歌曲「我們都是一家人」，現場氣氛熱絡。

同樣來自高雄的鄒女士聽到這首歌時，情緒高昂、激動落淚。她表示，自己26年前剛從廣東梅縣來台時，多少受到歧視，但現在台灣人對大陸人非常包容、尊重和體諒，早已和社區融成一片。她也希望海基會每年都能舉辦類似活動，作為陸配間的交流平台。

原民會主委夷將．拔路兒（Icyang Parod）也特地出席活動，向陸配姊妹致意。他表示，很高興海基會與陸配們來此認識原住民族文化，原住民族與從中國大陸來的好朋友，從400年前就開始通婚，60、70年前隨國軍來台的軍人，也有很多與原住民通婚。

夷將．拔路兒表示，台灣的原住民族文化非常包容，希望藉由今天的活動能讓大家更了解原住民。

活動也安排原住民語教學和原住民歌謠教唱，讓陸配姐妹與家人們感受到原住民的熱情與活力。在觀賞原住民族歌舞表演時，張小月也與陸配姐妹一同上台，攜手共舞，親身體驗原住民文化。（編輯：林克倫）1080814