營養午餐專法延宕 藍委質疑教育部承諾跳票

（中央社記者范正祥台北15日電）國民黨立委吳志揚質疑營養午餐專法延宕，不滿教育部承諾跳票，影響孩子們的權益，呼籲教育部信守9月提出草案的承諾，一定要讓此法案在明年109學年度上路。

吳志揚今天發布新聞稿，對於國教署推動「營養午餐專法」不斷跳票一事表達憤怒。

他指出，教育部的代表在今年初的公聽會上宣布預計在5到6月間，將行政院審核後的「營養午餐專法」送至立法院審議，不料後來教育部長潘文忠卻又在答詢中改口承諾，變成是5月送到行政院審核，而國教署署長彭富源後來又稱因為城鄉差距過大，將改成在9月1日提出，承諾不斷地跳票。

吳志揚表示，就他瞭解後更發現，此刻該專法內容仍在國教署討論階段，別說送到立法院了，就連行政院對草案內容更在一問三不知的狀況。

吳志揚指出，「營養午餐專法」教育部務會議必須在剩下的2週內通過，才能送到行政院，更遑論送到立法院的時間，看來已是不可能的任務，因此「營養午餐專法」將有很高的機率三度跳票。

他指出，依目前狀況，台灣營養師1人要照顧約4000名孩童，日本則是500名，差了8倍之多，且現行法規定每40班才聘一位營養師，導致偏鄉地區的學校甚至沒有營養師，還必需安排其他地區的營養師來幫忙，再加上現在草案還沒有出來，在沒有具體內容的狀況下，外界的關心也僅能「隔靴搔癢」而已。

吳志揚強調，教育部絕不能坐視地方政府自己忙翻天，而讓基層孩童受到中央的「放生」，因為專法所重視「吃的問題」背後，並不光是食安把關、共聘餐點供應商及營養師等作業問題而已，更重要的還有位處偏遠學校的先天限制。

他認為，台灣即使無法像日本運行的那麼良好，但也不能差人家太多，教育部應積極地增加營養師人力，並放寬聘請營養師的門檻，改成20班即配一名營養師，讓偏遠地區的學校孩童也能有機會擁有專屬的營養師。

吳志揚表示，孩童們的權益不該被耽誤。希望這次教育部能信守在9月提出草案的承諾，因為這個事情攸關國家下一代主人翁的發展，他一定會在立法院給予相關的協助，讓此法案能夠順利通過。（編輯：張均懋）1080815