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首頁 / 政治

柯文哲：郭台銘為最佳平衡點 如果沒有就再說

最新更新：2019/08/15 10:37

（中央社記者陳怡璇台北15日電）台北市長柯文哲昨表示若郭台銘不選他會「拚下去」，今天說郭台銘是目前最佳平衡點，「如果沒有就再講」。對於18日預計與郭台銘、王金平的會面，柯則表示不急、給幕僚安排。

柯文哲昨天出席「吳董談大選、柯P見面會」活動，被問及若鴻海前董事長郭台銘不選時會不會親自參選，美麗島電子報董事長吳子嘉說就是「拚下去」，柯文哲說「那就這樣吧」。

柯文哲今天接受媒體聯訪時再被問及此事，表示郭台銘是目前狀態下最佳平衡點，「如果沒有平衡點，再講」。而他個人參選機率則是「對個人來講，有發生就是1、沒發生就是0」。

至於18日與郭台銘、前立法院長王金平預計在宗教活動上會面，傳出可能因時間喬不攏而有變數，柯文哲說還很久，「反正不急啊，幕僚會去安排」。

柯文哲並表示，幕僚會前會一定會開，但細節他們身為老闆也不曉得，幕僚們講完之後來報告就好了。

媒體追問郭台銘與王金平對於正副手的意願，柯文哲表示，個人當什麼職務不是那麼重要，「『生而不有、為而不恃、功成而弗居』，其實我倒覺得我們三個人這種態度還是有的」。（編輯：張銘坤）1080815

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