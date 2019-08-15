總預算22年來首見平衡 109年歲入歲出皆2.1兆

（中央社記者顧荃台北15日電）行政院會今天通過109年度中央政府總預算案。主計總處表示，109年的歲入與歲出皆編列新台幣2兆1022億元，歲入歲出無差短，這是自88年度後，睽違22年再次達到平衡。後續送立院審議。

根據主計總處資料，109年歲入共編列2兆1022億元，較108年度1兆9924億元，增加1098億元，約增5.5%，主要是增列稅課收入325億元、國家發展基金繳庫數73億元、地方建設基金裁撤繳庫數198億元及新增5G行動寬頻業務釋照收入400億元。

歲出共編列2兆1022億元，較108年度1兆9980億元，增加1042億元，約增5.2%。各項政事支出中，以社會福利支出編列5245億元居首位，占24.9%；第2是教育科學文化支出編列4282億元，占20.4%；國防支出編列3435億元，占16.4%，居第3位；經濟發展支出編列2524億元，占12%，居第4位。

另外，總預算債務還本編列850億元（占稅課收入5.1%），連同前瞻基礎建設計畫第2期特別預算差短1182億元，合共尚須融資調度財源為2032億元，占整體歲出總額9.2%（上限15%），全數以舉借債務予以彌平。預估109年底累計債務未償餘額5兆6191億元，占前3年度名目GDP平均數31.5%，與108年度相同，距公共債務法規定之上限40.6%，還有9.1個百分點（約1.6兆元）。

主計總處表示，109年度中央政府總預算案的籌編，在恪遵預算法、財政紀律法、公共債務法等規定，並兼顧國家發展與財政紀律，及併同前瞻基礎建設計畫通盤考量的原則下辦理，主要用於加強投資、照顧弱勢、推動少子女化對策計畫及強化國防等施政重點項目。

行政院長蘇貞昌在院會中表示，各機關已配合施政方針釐訂重大施政方向，並據以編製109年度施政計畫及總預算案，請各機關提早為下一年度重要施政做好前置作業規劃，待通過後全力執行，在經濟發展、民生安全、壯大文化、保障弱勢及守護民主等各個面向，做出讓人民有感、百業受益的成績。（編輯：張均懋）1080815