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首頁 / 政治

郭不選柯要拚下去 蔡總統：參選總統是嚴肅的事

最新更新：2019/08/15 12:45

（中央社記者余祥、游凱翔台北15日電）總統蔡英文今天表示，總統參選人應有基本訴求的價值和目的，更要展現治國能力和願景，不是誰選、誰就不選問題。外界關注「蔡賴配」的可能，蔡總統也說，時間到了就會推出最強的一組人選。

對於2020選情，蔡總統說，在整個執政過程中，展現執政能量和能力，讓國家進步、整體經濟成長、國防自主有所進展，這段時間以來，台灣社會各界可以感受到國家確實在往前走，因此，她對於選舉有信心。

蔡總統今天出席「台北國際航太暨國防工業展」會後接受媒體聯訪。

台北市長柯文哲昨天表示，若前鴻海集團董事長郭台銘不選，他會「拚下去」。對此，蔡總統說，參選總統是一件嚴肅的事，參選人應有基本訴求的價值和目的，更要展現治國能力和願景，倒不是誰選、誰就不選問題。

至於柯文哲昨天諷總統寫臉書救不了國家，蔡總統也說，「柯市長是叫總統什麼話都不要講嗎？」

她強調，香港人民追求民主、自由，是正當的訴求，全世界關注民主自由的人都支持香港人民的訴求；而作為民主自由陣營的一份子，台灣當然要表達立場，總統更要代表人民表達立場，臉書是總統與社會大眾溝通的方式之一，柯文哲的說法令人費解。

國民黨中常會昨天通過禁止抹黑國民黨總統參選人韓國瑜條款，將開除惡意攻擊韓國瑜者的黨籍。蔡總統說，民進黨內批評黨主席和總統也不是沒有過的事，頻率還不算低，他們現在都好好的。

另外，有關民進黨立委王定宇因不滿黨中央人事佈局請辭中常委，蔡總統說，2020這一仗是重要的選戰，民進黨的團結氣勢、決心很強，民進黨是民主的政黨，會有不同的意見，但團結的決心不變。（編輯：林孟汝）1080815

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