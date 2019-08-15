政院：香港反送中是民主運動 盼港府正面回應

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）15日在行政院會後記者會時表示，行政院再次表達立場，香港反送中示威是一場民主自由運動，並不是如中國官方所稱的「暴動」或「騷亂」，盼港府正面回應人民訴求。中央社記者張皓安攝 108年8月15日

（中央社記者顧荃台北15日電）香港反送中示威延燒，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）今天表示，這是一場民主自由運動，並不如中國官方所稱的「暴動」或「騷亂」，盼港府正面回應人民訴求。

Kolas上午在行政院會後記者會時表示，行政院再次表達立場，這是一場民主自由運動，並不是如中國官方所稱的「暴動」或「騷亂」。

Kolas表示，台灣政府願意支持這樣的運動，也呼籲港府積極聆聽、正面回應人民訴求。至於個別藝人的表態，政院不多做評論，只再次強調，這是值得各界關注的民主運動，盼港府儘速回應人民訴求。

對於是否對香港提供人道救援協助，Kolas說，對於任何想要進入台灣居留、停留跟移民的事項，現行都已有相關法規，會請陸委會與相關單位，按現行法律提供協助。（編輯：蘇志宗）1080815