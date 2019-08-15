郭柯王18日桃園合體 鄭文燦：不作政治解讀

對於台北市長柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘與前立法院長王金平，18日可能在桃園合體；桃園市長鄭文燦（圖）15日表示，這場佛教界盛事很多政治人物會出席，但那是一個宗教的場合，自己不會作任何政治解讀。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年8月15日

（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園市長鄭文燦今天表示，對於台北市長柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘與前立法院長王金平，18日可能在桃園合體，鄭文燦指出，那是個宗教場合，自己不會作任何政治解讀。

鄭文燦上午出席108全國運動會「桃園xGQ跨界合作發佈會」，對於記者詢問柯文哲、郭台銘與王金平18日可能在桃園「公開同框」及「自然碰面」。鄭文燦指出，這場佛教界盛事自己每年都有參加，當天也會出席，也知道有很多政治人物會出席，但那畢竟是一個宗教的場合，不是政治的場合。

鄭文燦表示，郭台銘、王金平及柯文哲一起來桃園，自己覺得是好事，在這段時間當中，不管是已經決定要競選的，或是在考慮中的，相信大家都很重視，基本上自己不會作任何的政治解讀。

記者又問，市長在競選時花費很少，他表示，自己這次競選連任，從一開始設定就是以最少的選舉活動來連任，沒有宣傳車、競選旗幟及DM，用最簡單的方式參與選舉，總經費大概用了新台幣4900萬元，募款金額約4500萬元。

鄭文燦表示，在第一屆的4年任期中，市政做得好就是選舉的保證，畢竟自己是爭取連任的市長，所以相對花費較少，甚至有點透支，透過選票補助款基本上是可以彌補的，當然有部分的捐款按規定，或是自己設定的規範，應該退回的就請競選團隊在選舉的過程，按照監察院的規定退回。

現在公費競選的方式，一票有30元補助，鄭文燦說，補助當然不足以支應，但希望將來選舉的花費還是要降低較好，現在有很多方式，像網路活動的成本就較低，但是當網路成為競爭重要場域時，這也成了另一種負擔，民主政治應該要讓每個競選活動，都能夠用最低的成本推動較好。（編輯：李錫璋）1080815