台教會抗議台大管制台語 籲監察院調查

（中央社台北15日電）台大員生消費合作社日前決議，開會要求以國語交流，並制止以台語發言。台灣教授協會今天抗議台大管制台語，呼籲監察院出面調查。

台大員生消費合作社於6月14日會議中，表決通過理事之一、台大農經系教授官俊榮提出的「日後理事會會議以國語作為交流語言」動議案。

台大合作社於7月30日召開理事會，理事孫博萮在會議中用台語發言，遭主席遏止，台大學生組織認為此舉違背「國家語言發展法」保障的語言平權，要求台大合作社廢除「以國語作為交流語言」的決議。

台灣教授協會上午召開「台語是二手菸？－控訴台大官俊榮辱台語」記者會，呼籲監察院出面調查此事，民進黨發言人李明俐、台語正常化推動聯盟召集人許慧盈、客社前社長黎登鑫等人也到場聲援。

孫博萮說，她在7月30日的會議中用台語發言，被理事主席、台大生科系教授施秀惠制止，「請你閉嘴，你沒資格發言」；官俊榮也在會議上把講台語比喻成抽菸，說「你有抽菸的自由，但不能侵害到別人的自由，因此會有菸害防制法、禁菸區」。

台大校務會議代表鄭景平說，6月15日開校務會議，他提出臨時動議，以台語發言，馬上就有代表說「你是不是台語沙文主義」。他認為應廢除開會只能說國語的決議，並呼籲台大校方回應。（編輯：林興盟）1080815