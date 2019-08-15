遭指輕縱華膳空廚 財部嚴正澄清沒私了

（中央社記者吳佳蓉台北15日電）財政部遭質疑輕縱華膳空廚，私菸案發生後僅罰新台幣15萬元，並有立委指控財政部小編刪除民眾私菸案留言。財政部嚴正澄清，須等刑事調查結束才能決定裁罰，小編也發文直呼很委屈。

國民黨立法院黨團今天召開「財政部薄懲華航，私菸私了護航誰？」記者會，針對華膳空廚於私菸案中管理不善行為，僅依海關緝私條例，就擅自移動保稅貨物開罰15萬元，根本輕縱，要求即刻改正，不排除向監察院告發財政部長蘇建榮瀆職。

國民黨立委許毓仁則指出，有名熟知法律民眾，在財政部官方臉書針對「輕懲私菸案」自清貼文下留言發問，結果遭財政部臉書小編刪除留言，事後臉書帳號還遭檢舉，無法登入使用。

對於質疑，財政部今天發出新聞稿嚴正澄清，15萬元罰鍰是先針對華膳空廚違反保稅菸品管理行為作處罰，不代表調查裁罰至此已結束；針對走私菸品行為，目前正由檢調單位進行刑事偵辦，沒有護航也沒有私了，更沒有所謂帶風向，將走私菸品定調為單純擅自移動貨物情形。

財政部解釋，基於刑事優先原則，必須等檢調單位先完成偵辦，釐清相關人員涉案程度、違法情節樣態與事證；調查結束後，若涉及刑責問題，交由法院審理處罰，如果沒有涉及刑事責任也會回歸行政處罰。

財政部表示，如果是以行政罰裁處，調查結束後，可依照菸酒管理法第46條運輸私菸規定開罰，最高可處600萬元罰鍰並沒入私菸，並未薄懲護航。

財政部小編晚間也在官方臉書發出「鄭重澄清文」，直呼太委屈，強調財政部粉絲專頁最高原則就是「不隱藏不刪除任何網友留言」，如果無法接納異議聲音或網友批評謾罵，何必成立粉絲專頁，呼籲外界不要惡意抹黑。

另一方面，財政部關務署今天也與國家安全局、總統府侍衛室、外交部、交通部及內政部召開檢討會議，改善禮遇通關程序，儘速訂定「國際機場禮遇通關行李物品查驗作業程序」，以利遵循。

關務署表示，未來只要不具國賓禮遇資格的訪團隨行人員行李物品，除非涉及國安機敏事宜，否則一律要依規定進行查驗通關；其中符合特別及一般禮遇資格者，經海關查驗後通關後，其行李物品可由專人代予辦理查驗及提領，其他無禮遇資格者，比照一般旅客經海關查驗後通關。

至於總統、副總統的安全隨扈人員，如果隨總統、副總統經由國賓通道離開管制區，行李物品可准由專人代為辦理查驗後通關。（編輯：林興盟）1080815