韓國瑜每天至少批10份公文 蘇揆：我批的比人高

（中央社記者侯姿瑩台北16日電）高雄市長韓國瑜日前表示，他每天都批10份以上的公文。行政院長蘇貞昌今天說，自己批的公文堆起來比人高，他也強調，人民期待政府首長要有人溺己溺的精神，不是為己事搞東搞西。

媒體報導，韓國瑜日前遭爆料上任後都沒在批公文，他隨後回應表示，自己每天批10份以上的公文。對此，蘇貞昌今天出席「行政院108年親子活動」會前受訪時表示，他批的公文常分成好幾次送進來，堆起來的公文比人高。

蘇貞昌也強調，他的工作不是只有批公文，他時常早出晚歸，堅守崗位、不敢怠忽，以身作則才能要求所屬的公務人員跟團隊。

他話鋒一轉表示，當發生天災或淹水等情況時，人民最希望看到的就是政府首長能夠發揮人溺己溺的精神，不是為自己的事情搞東搞西，這會讓人民失望。首長堅守崗位、迅速反應，讓災害減到最小，讓人民覺得有依靠，這很重要。

蘇貞昌說，首長對很多事情要立刻反應，首長緊盯，下面的主管就不敢怠忽，整個團隊就會上緊發條。但如果首長怠忽職責或根本不常在位置上，「有樣學樣，底下就會走樣」。

此外，媒體報導，高雄市觀光局長潘恒旭考慮舉辦全國衛生麻將大賽。蘇貞昌表示，沒有評論。

對於行政院會昨天通過109年度中央政府總預算案，109年的歲入與歲出皆編列新台幣2兆1022億元，歲入歲出無差短。蘇貞昌說，這是22年來首次達到歲入歲出平衡，經過蔡政府的努力，去年年度賸餘達到1000多億，非常不簡單。

他指出，上次歲計有賸餘、收支平衡的年代，已經是在2006年、2007年跟2008年，也就是上次民進黨執政的時候。國人的努力，讓政府明年的預算能夠不是赤字預算，同時，總統蔡英文要求堅守財政紀律，各部會努力，政府一定努力福國利民。（編輯：趙蔚蘭）1080816