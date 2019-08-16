行政院親子日 蘇貞昌首次帶孫女參觀辦公室

（中央社記者侯姿瑩台北16日電）行政院今天舉辦親子日，行政院長蘇貞昌表示，孫女首次到行政院參觀他辦公的地方。蘇貞昌說，政府鼓勵民眾「敢婚、願生、能養」，難得有這麼多小朋友到行政院，要發給他們紅包。

蘇貞昌與夫人詹秀齡、行政院副院長陳其邁等人今天出席「行政院108年親子活動」；特別的是，蘇貞昌女兒、民進黨立委蘇巧慧也帶著女兒一同參與。活動約有200多人參與，包括65名行政院員工。

蘇巧慧受訪時表示，今天帶女兒來看看阿公上班的地方，包括辦公室、行政院大禮堂，小朋友都很期待。

活動在行政院大禮堂舉行，場地有許多氣球布置，蘇貞昌、陳其邁與在場的小朋友熱情互動，充滿歡樂氣氛。

蘇貞昌致詞時表示，親子日要讓大家看看自己家人在行政院上班的地方；政府要鼓勵民眾「敢婚、願生、能養」，今天難得有這麼多小朋友到行政院，要發給他們紅包。

他說，上次他當行政院長的時候，是帶女兒來參加親子日，這次他再度擔任院長，則是帶女兒的女兒來參加。這是他孫女第一次到行政院，參觀他上班的地方。

蘇貞昌回憶，小時候，因為想吃點心，也曾跑到屏東縣政府找擔任公務員的父親，要零用錢買甘蔗吃。他笑著跟在場小朋友說，不用擔心，現場的雞蛋糕等點心都可以免費享用，還可以看電影、看魔術表演。

此外，蘇貞昌也趁此機會向行政院員工的家人表達歉意，請他們諒解，有時候行政院員工因為必須處理公務而晚回家，或是跟家人約好出遊而失約，請大家原諒，「都是我不好」。

另外，參加親子日的家庭都獲得行政院紅包，2歲以下的兒童每人發給新台幣3000元，2歲以上到高中每人1000元。（編輯：蘇志宗）1080816

行政院長蘇貞昌（左）16日出席行政院108年親子活動，發紅包給小朋友，不過小朋友玩累睡著了。中央社記者張皓安攝 108年8月16日