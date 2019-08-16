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藍委建議平日不跑選舉行程 總統：見證各地政績

最新更新：2019/08/16 13:10

（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）有國民黨立委建議總統平日不得用公務車跑選舉行程，總統蔡英文今天受訪表示，現在都注重在國政上，到各地見證中央與地方合作的具體政績，也在參拜宮廟過程中向民眾解釋政府做的事。

蔡總統今天走訪新竹市，上午先由新竹市長林智堅陪同，到預計於年底完工重新開放的新竹市立動物園，搶先參觀明星動物河馬「樂樂」的新家、與小朋友們一起手做河馬便便紙、並造訪長臂猿的棲地。

媒體聯訪時，有媒體問到，國民黨立委今天建議總統週一至週五不要用公務車跑選舉行程，蔡總統表示，現在還是注重在國政上面，今天就是到新竹市見證中央與地方合作所展現的具體政績與成果，強調「這不都是國家的政策跟施政項目嗎？」

蔡總統說，國民黨好像也說她拜廟，其實除了請求神明保祐台灣平安，也利用機會與民眾互動，解釋政府做的事情、傾聽民眾感受，希望國民黨不要為了選舉，貶抑了群眾集結在信仰中心討論國家、社會的台灣文化，她認為這就是接地氣，「本來就是總統該做的事」。

日前有名嘴爆料，指高雄市長韓國瑜上任後沒在批公文。媒體問總統一天批多少公文，她表示，每天不但有公文，還有很多報告要看，總要花一些時間。

針對外傳大陸將於18日採取武力鎮壓香港，蔡總統表示，支持香港的民主運動，也支持香港人對於民主自由的訴求，希望北京或香港政府都能聆聽、感受香港人民的心願，能夠坐下來好好溝通，相信有好的溝通、有誠意的溝通，香港會回歸平靜。

蔡總統提醒，目前南部下大雨，提醒民眾特別注意自己的安全，地方有需要的情況下，中央都會全力幫忙協助，最重要的是請民眾出入小心，注意自身安全。（編輯：李錫璋）1080816

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