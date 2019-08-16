朱立倫訪華府 表達國民黨親美立場

（中央社記者余祥台北16日電）前國民黨主席朱立倫展開美國訪問行程，獲邀進入白宮拜會國安會官員，並前往智庫與重量級涉台學者與政界人士交換意見，朱立倫以國民黨前主席身分表達國民黨親美立場，「不再讓華府只聽到民進黨單方面聲音」。

朱立倫辦公室今天發布新聞稿表示，朱立倫在美國時間15日展開為期兩天的華府訪問，一大早即在下榻飯店，與美國在台協會（AIT）官員們進行早餐會。隨後，拜會兩大重量級智庫，與卡內基國際和平基金會、AIT前處長包道格（Douglas H. Paal），還有布魯金斯研究院、AIT前主席卜睿哲（Richard Bush）等閉門座談。下午，則赴白宮拜會國安會官員，之後拜訪智庫「2049計畫」等單位。

朱立倫表示，過程中很多好朋友都非常關心台灣，他也感謝這些支持台灣的朋友，他以國民黨前主席身分，向他們表達「台灣跟美國關係是我們最重要的對外關係。國民黨的立場一向都是親美的，不管過去到現在跟未來都是如此」。

朱立倫也強調，國民黨堅持民主自由的一個基本態度，從來沒有改變，他呼籲美國朋友繼續對國民黨的支持跟認同，也謝謝美國官方跟民間對台灣長期的友好。

媒體提問，是否替國民黨總統參選人韓國瑜向美方帶來訊息，朱立倫強調，此行出訪意義之一就是「不讓華府這邊，只聽到民進黨單方的聲音」，很多朋友都很樂意聽到國民黨的聲音、認識國民黨的立場、了解國民黨總統參選人。

朱立倫說，長期以來，國民黨缺少華府的代表，關於美方提到，過去聽到民進黨單方面的聲音 ，他也一一完整說明，相信經過這次訪問，將拉近國民黨與美國官方、智庫、政界的距離。

有關如何深化台美關係，朱立倫認為，「台美應該建立實質外交關係，雙方部長級官員可以在業務需求下互訪」。

最後，媒體關心，此次有沒有討論到目前香港狀況，朱立倫說：「大家很關心香港的情況，我們堅定表達對香港民主、自由、人權的關心，希望香港情況能快點穩定下來。」（編輯：黃國倫）1080816