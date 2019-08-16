陳其邁遭指常往高雄跑行程 行政院：可受公評

（中央社記者范正祥、侯姿瑩台北16日電）國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天表示，黨團於13日行文行政院，要求提供行政院副院長陳其邁上任以來的視察參訪行程。他說，黨團質疑陳其邁常往高雄跑行程，究竟是副閣揆還是市長候選人。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）表示，因行政院副院長陳其邁上任以來行程資料眾多，須一一核對日期、地點與時間，彙整完的完整資料已於今天上午提供國民黨立院黨團。

她說，陳其邁從未假公濟私，上任後所參與行程皆可受公評，若有非公務行程皆使用自用車；呼籲國民黨立院黨團就事論事，勿為總統選舉而刻意攻擊政府，扭曲事實、混淆視聽。

2020年大選將至，公職首長視察參訪行程引發跑選舉聯想，也成為被討論的話題。國民黨立法院團召開記者會，要求同樣標準，不要只放大檢視國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜。

曾銘宗表示，國民黨團於13日行文行政院，問政之需，要求行政院於14日下午5時前提供陳其邁擔任行政院副院長以來，迄今的視察參訪行程資料，至今行政院尚未提供相關資料。

曾銘宗呼籲，一套標準大家一起遵守，全民一起監督。公職首長，上班日不得跑選舉行程，且不得利用公務車輛、行政專機跑私人選舉行程，如有嚴重公私不分的情況，黨團將向監察院及地檢署告發圖利罪嫌。（編輯：蘇龍麒）1080816