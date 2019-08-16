參觀國防展 張善政：提升戰備能力不分藍綠

（中央社記者余祥台北16日電）總統蔡英文和國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團總召集人張善政分別在昨今先後參觀國防展，被問到是否有較勁意味，張善政說，提升國防戰備能力不分藍綠，只是他是理工背景，理解力應該比蔡總統好的多。

張善政與韓國瑜國政顧問團國防小組顧問陳永康、田在勱及淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正參觀「2019台北國際航太暨國防工業展」。

張善政說，韓國瑜忙於市政，所以由他參訪；他幫韓國瑜規劃國政時，其中很重要的就是國防戰略，今天主要是想了解國內外廠商能量，將來在國防政策中產生最大效益，讓國內能量盡量發揮，並與國外技術搭配。

張善政說，韓國瑜特別交代要關心從南部來的業者，他有看到一兩家屏東、高雄的業者，雖然公司人數不多，但技術水準很高，韓國瑜在高雄把市政做好，對業者也有很大鼓勵作用。

張善政提到，早年他在台大任教時，曾參與過中山科學院經國號和天弓飛彈的研究計畫，現今在政府單位任職或選舉幕僚團隊中，曾親自參與這樣計畫的人也不多。

媒體詢問，與蔡總統先後參觀國防展是否有較勁意味，張善政認為，提升國防戰備能力是不分藍綠共同的目標，只是國防很花錢，要注意如何把錢花在刀口上。

張善政說，最近台灣要採購新武器F-16V戰機，他特別希望國內產業是否也有可以配合的地方。F-16V最早是從F-16a/b升級而成，台灣改裝的技術在國際上領先，既然台灣可以改裝，期待未來F-16V有更多的工作給台灣做，另F-16V也賣給其他國家，可以看看能否跟其他國家合作，讓台灣變成國際生產基地。

張善政說，既然要花錢買先進科技，當然要把國內產業帶起來 ，「趁我們採購國防軍備時，走到國際市場」。

至於台灣向美方採購全新的F-16V戰機，張善政說，美方什麼時候賣給台灣跟國際局勢有關，不是單方面可以決定的，前總統馬英九執政前4年，國防軍備採購量比蔡總統還多，主要就是因為兩岸關係和緩，設備商沒有來自大陸的壓力。

張善政說，即便跟大陸有和緩的關係，也要警惕自己裝備好自己的國防能力，但不能說裝備好就有本錢跟對岸對嗆，還是要維持好的關係，對採購軍備有更大的好處。

至於何時將提出韓國瑜的國防政策，張善政說，預計9月底、10月初會亮相。媒體詢問，顧問團是否向馬英九、前新北市長朱立倫借將，張善政說，沒有在看是誰的人，就是用人唯才。

有關韓國瑜近日身陷私德風波，張善政說，他相信韓會好好解決。（編輯：林興盟）1080816