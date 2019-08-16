傳美售台F-16將送國會審查 外交部：審慎樂觀

（中央社記者侯姿瑩台北16日電）華盛頓郵報報導，川普政府對台F-16戰機軍售案將提交美國國會審查。外交部今天對此表示，政府對此案進展審慎樂觀，「目前沒有進一步資訊提供」。

「華盛頓郵報」引述知情人士披露，價值80億美元（約新台幣2507億元）的美國對台F-16戰機軍售案將提交國會審查。據美國官員和知情人士說，國務院告訴國會，預計16日傍晚前，會向國會提交這項軍售案；這將是多年來美國規模最大的對台軍售。

外交部發言人歐江安對中央社記者表示，政府向美方正式提出採購F-16V戰機的「需求信函」後，持續針對該案與美方保持密切協調聯繫。「政府對本案進展審慎樂觀，目前沒有進一步資訊提供」。

她說，台美關係緊密友好，美國川普（Donald Trump）總統上任以來，美國政府高層已多次公開重申台灣關係法，美方並已4度對台軍售，展現對台灣安全的堅定支持。

此外，歐江安表示，近期中國軍機穿越台灣海峽中線的挑釁舉措彰顯台灣強化空防能力的重要性，未來政府也將在台美良好互動基礎上，持續深化台美緊密安全夥伴關係，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。（編輯：鄭雪文）1080816