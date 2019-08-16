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總統勉技能選手創佳績 激盪創新進步火花

最新更新：2019/08/16 19:01
總統蔡英文（左）16日下午出席在桃園舉行的「第45屆國際技能競賽代表團」授旗典禮，預祝選手奪得佳績。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年8月16日
總統蔡英文（左）16日下午出席在桃園舉行的「第45屆國際技能競賽代表團」授旗典禮，預祝選手奪得佳績。中央社記者邱俊欽桃園攝　108年8月16日

（中央社記者邱俊欽桃園16日電）總統蔡英文今天勉勵參與國際技能競賽代表團選手，展現專業技能，結交不同國家的朋友，激盪出更多創新跟進步的火花；並提到不管屬於哪一個職類選手，相信都是行行出狀元。

蔡總統下午在勞動部長許銘春陪同下，出席在桃園市晶悅國際飯店所舉行的「第45屆國際技能競賽代表團」授旗典禮，所有選手士氣如虹。

總統致詞中說，這次參賽的國手與行政團隊即將出發前往俄羅斯，參加兩年一度的國際技能競賽，她在授旗時，可以感受到代表團已經做好準備，有強烈的意志，要拿出最好表現，爭取最好的成績，她要跟大家說「加油」。

總統說，台灣的職業技能和技術在國際上一向是有響亮的名聲；在前幾屆國際技能競賽，所獲得的獎牌數量在所有國家都名列前茅，這一次也要謝謝勞動部提供訓練環境、增加獎金，盡可能給國手最好的支持。

總統談到，她每一次要出訪友邦或接待外賓時，外國的朋友經常誇讚台灣的技職教育跟技能實力，希望跟台灣學習，她平常在國內也經常見證技能選手的好表現，包括南港高工參與世界機器人大賽的團隊，在實作跟創新的能量上，讓她留下非常深刻的印象。

她也說，在國宴或是國家重要的慶典場合，也常接觸到餐飲科的同學，讓人對台灣的產業實力非常具有信心，也期待這次代表參與西餐、西點、麵包製作、餐飲服務國手的表現。

總統強調，「不管大家屬於哪一個職類，相信都是行行出狀元」，而代表國家參加國際賽事，毫無疑問更是台灣頂尖的狀元。

總統也提到，3年多來正經歷產業轉型升級，「5+2產業創新計畫」帶動台灣跟上世界科技的趨勢，服務業更是台灣最自豪的軟實力，所有參賽選手都將會是台灣社會的中流砥柱。

總統也期勉選手要懷抱自信，勇敢的站上世界的舞台，不僅要展現專業的技能，也要透過技能結交不同國家的朋友，激盪出更多創新跟進步的火花，也預祝選手順利拿下好成績，為國爭光。（編輯：林沂鋒）1080816

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