與PIF國家對話 吳釗燮：擬助友邦縮小數位落差

（中央社記者侯姿瑩台北16日電）「太平洋島國論壇」（PIF）年會今天正式閉幕。外交部長吳釗燮率代表團出席第27屆「台灣/中華民國與PIF國家對話會議」時表示，將規劃協助友邦縮小當地數位落差，並引進電子化政府服務。

在友邦吐瓦魯舉行的PIF年會今天閉幕。外交部今天發布新聞稿表示，吳釗燮率代表團出席第27屆「台灣/中華民國與PIF國家對話會議」，由年會主席吐瓦魯國總理索本嘉（Enele Sopoaga）與論壇秘書處副秘書長普拉特（Cristelle Pratt） 共同主持。

外交部指出，PIF秘書處首先以「太平洋永續及強韌性發展之優先領域」為題簡報，強調太平洋島國為適應氣候變遷等挑戰，在建立其永續發展過程中，非常需要包括台灣在內的發展夥伴提供協助，此應可作為台灣未來深化與太平洋島國合作的參考依據。

吳釗燮致詞時表示，台灣於7月與PIF秘書處簽署新一輪的合作協議，持續資助PIF獎學金、區域組織發展計畫，以及補助小島國選派官員赴太平洋區域組織實習等計畫。

他也強調，台灣與友邦在友邦重視的海事安全、非傳染性疾病、潔淨能源、基礎建設、資通發展等合作領域，在過去的一年有豐碩成果。未來也將規劃在有意願合作的友邦設置「台灣數位機會中心」（TDOC），縮小當地數位落差，並引進各項電子化政府服務。

同時，吳釗燮也感謝帛琉、馬紹爾群島兩國總統，在今年密克羅尼西亞總統高峰會會後公報中，呼籲支持台灣平等參與PIF的應有權利。

此外，吳釗燮在今天會中說明，台灣去年承諾成立特別醫療基金的執行成果。友邦國家元首、政要及人民對台灣針對當地需要，特別派遣專科醫療團隊，醫治病患的協助表達感謝，並期盼未來持續在醫衛領域與台灣密切合作，深化雙邊友好邦誼與合作關係。

外交部指出，台灣的6個太平洋友邦囿於天然、人力資源與地理等限制，面臨醫療衛生資源不足問題；為呼應友邦需求及聯合國永續發展目標（SDGs），吳釗燮在去年的對話夥伴會議上宣示成立PIF特別醫療基金，針對各島國需求，藉由增派專科醫療團的方式，提供診療服務。

外交部表示，PIF特別醫療基金在過去一年內，成功安排專科醫療團赴6友邦提供診療服務。包括馬偕醫院派遣小兒心臟科團隊前往吉里巴斯，診療人數359人；雙和醫院派遣泌尿科團隊赴馬紹爾群島，診療人數62人；新光醫院派遣骨科團隊赴帛琉，診療人數112人；中山醫院派遣耳鼻喉科醫療團赴吐瓦魯，診療人數175人；高雄醫學大學附設醫院派遣耳鼻喉科團隊赴索羅門群島，診療人數185人；台中榮民總醫院派遣骨科團隊赴諾魯，診療人數62人。

另外，在會議後，吳釗燮也與索本嘉共同主持台吐兩國今年潔淨能源合作計畫的捐贈儀式。台灣在太平洋友邦執行潔淨能源計畫已行之有年，主要內容為協助建置或贈送再生能源照明器材或光電設備，回應小島國對節能減碳因應氣候變遷的需求。（編輯：楊玫寧）1080816