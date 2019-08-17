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郭柯王桃園合體無望 柯文哲：合作需磨合

最新更新：2019/08/17 11:08

（中央社記者陳怡璇台北17日電）台北市長柯文哲、前立法院長王金平、鴻海創辦人郭台銘原傳出預計在明天的桃園活動上合體，但如今確定出席的只有柯文哲，對此他表示，過去大家沒合作過，有些東西要磨合。

外傳郭台銘、王金平與柯文哲將結盟，日前也傳出3人18日將在桃園體育館舉行的「世界佛教青年僧伽會第16屆年會」上合體，不過王金平昨天表示不會去、郭台銘幕僚也說郭台銘去的機率不高。

柯文哲今天出席新北投車站雙特展開幕記者會，接受媒體聯訪時表示，他是一定會去，因為行程有排；媒體追問是否因為郭王雙方不滿柯文哲放話，柯文哲說，大家在過去沒有合作過，有些東西也許需要磨合，「也許雙方的幕僚需要更多的接觸來解決這些問題」。

媒體追問桃園合體破局是否起因於柯文哲把郭王都找他副手一事說出來，柯文哲說，他一開始就表明所有對台灣好的事都可以談，「只是表達說台灣社會不會希望有這種政治分配」，至於所謂的合體破局，重點在思考想做的事是否符合台灣人民需求。

柯文哲在接受POP Radio「POP撞新聞」專訪時脫口說出王金平是「狐狸」，他表示，因為王金平生肖屬蛇，所以主持人黃暐瀚拿蛇來比喻他，「我想說怎麼用這種動物比喻，所以就講狐狸。有時候在言語之間，這個我們還是要注意。」（編輯：李錫璋）1080817

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