陳其邁：高雄豪雨成災 市民卻關心能否找到市長

（中央社記者程啟峰高雄17日電）行政院副院長陳其邁今天說，高雄市豪雨成災，市民卻關心能否找到市長；「市民有需要時，市長一定要在」，天經地義，否則「有市長跟沒市長都一樣，市長的工作就變成很奇怪」。

中國國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜今天、明天仍排有外地選舉行程。

陳其邁上午在高雄長庚醫院出席台灣人工智慧學校「南部智慧醫療專班」開學典禮接受媒體聯訪時表示，他一早致電高雄甲仙區當地里長關心災情，甲仙上午雨勢雖不大，但連日豪大雨，山區及野溪上游水量已非常飽和，中央政府也針對很多土石流潛勢區發布警報，提醒山區民眾注意。

他說，市民最關心的是在需要市長時，能否找到市長，畢竟很多重要決策還是須經市長決定、快速處理。市民有需要時，市長一定要在，天經地義，也是市民最起碼的要求。

至於民間團體發起罷免韓國瑜，陳其邁表示，這個民間自發性活動是高雄市民對韓國瑜在高雄市長任內表現的反應，韓國瑜應要更謙虛，更感受到市民對市長這份工作的要求，這是政治人物面對不同意見或民主的基本態度。

他以自己在行政院的工作為例說，上午8時30分就在行政院開晨會，行政院長蘇貞昌每天要處理的公文往往比人還高，而要經蘇貞昌批示的公文會先經過他，批公文、跑行程與開會是他每天的SOP（標準作業程序），常早出晚歸、超時工作；行政院工作很操，有時候累得跟狗一樣，回到家只能躺著，雖辛苦，但仍感謝大家給他機會為民服務。

香港當前情勢部分，陳其邁表示，台灣、香港過去在華人社會相對較有民主、自由，但香港回歸中國後整個變樣，「一國兩制、50年不變」變諷刺的笑話。對香港人來講，如何落實保障香港過去的自由經濟與民主生活方式，對整個民主社群非常重要。

他說，難免憂心「今日香港是明日的台灣」，香港引起社會更多關注，更重要是中國能否很理性或迅速回應香港人要求的民主，讓香港人有高度自治、完整民主生活方式與社會制度。（編輯：李明宗）1080817