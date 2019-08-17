美國共和黨通過友台決議案 外交部誠摯感謝

（中央社記者顧荃台北17日電）外交部今天表示，美國共和黨全國委員會通過友台決議案，支持台灣自由、開放社會及民主制度，外交部誠摯感謝。

外交部透過新聞稿表示表示，美國「共和黨全國委員會」（RNC）2日在北卡羅萊納州夏洛市舉行「夏季會議」，會中通過紀念台灣關係法（TRA）立法40週年的友台決議案，展現共和黨對台灣的堅實友誼，及對深化台美關係的支持，外交部對此表達誠摯歡迎與感謝。

外交部指出，該決議案表達「共和黨全國委員會」對台灣自由、開放社會及民主制度的支持，以及TRA作為台美關係基石的堅定承諾，另列舉台美關係近期重要進展，肯定台美合作支持宗教自由、打擊恐怖主義及假訊息，並指出台美經貿關係緊密，雙方共享公平選舉、個人暨企業自由等普世價值。

外交部說，美國共和黨長期與台灣關係密切友好，「共和黨全國委員會」是共和黨最高黨務及決策機構，曾在最近一次召開的2016年共和黨全國代表大會所通過的黨綱中重申台灣關係法及「六項保證」對台灣的安全承諾。

外交部表示，在台灣關係法立法40週年之際，美國行政部門、國會、政黨等各界均持續不斷展現對台灣的堅定支持，極具正面意義。外交部未來也將持續與美國兩黨密切合作強化台美夥伴關係。（編輯：黃國倫）1080817