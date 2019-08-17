2020副手人選 卓榮泰：蔡總統自有全盤規劃

（中央社記者溫貴香台北17日電）2020總統蔡英文副手人選，民進黨主席卓榮泰今天表示，總統對所有的人事會有自己全盤的想法與規劃；高雄市長韓國瑜將公布國政顧問團，卓榮泰說，很多企業界與大老都是蔡總統的國政顧問。

台灣永社中午舉行「2019永社感恩募款餐會-發揚民主、捍衛台灣」，與會者包括總統府資政辜寬敏、監察委員陳師孟、吳樹民、行政院政務委員羅秉成等人，卓榮泰會後回答記者提問做了以上表示。

卓榮泰表示，總統對所有的人事會有自己全盤的想法與規劃，也會在很適當的時間決定，黨會透過這樣的程序向外界說明總統、副總統搭檔人選，整個布局在於總統整體的想法。

被詢及是否已經安排蔡總統與前行政院長賴清德的蔡賴會，卓榮泰說，要問總統；記者追問若賴清德不願接受擔任副手，卓榮泰表示，無法回答假設性問題。

外界指稱民進黨要組戰鬥團隊卻變成文青團隊，卓榮泰表示，戰鬥就是戰鬥，任何一種方式都是戰鬥。

記者追問高雄市長韓國瑜將公布國政顧問團名單，卓榮泰表示，很多企業界與各方大老在日常都已是蔡總統的國政顧問，已經對國家有非常好的貢獻，執政當局會用這樣的關係與他們繼續合作。（編輯：林興盟）1080817