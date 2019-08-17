蔡總統：今年是台灣投資大爆炸的開始

總統蔡英文（前右）17日舉主計總處上修今年經濟成長率預測、台商回流、在地廠商及外商擴大投資等成果為例，強調「今年是台灣投資大爆炸的開始」。中央社記者蕭博陽台中攝 108年8月17日

（中央社記者蕭博陽台中17日電）總統蔡英文今天舉主計總處上修今年經濟成長率預測、台商回流、在地廠商及外商擴大投資等成果為例表示，「今年是台灣投資大爆炸的開始」，將創造經濟成長及許多優質工作機會。

蔡總統上午由民主進步黨籍立法委員張廖萬堅、福壽宮董事長何錦煌等陪同參拜台中市西屯區福壽宮，並向民眾說明政府近年執政成績，吸引近百人冒著短時強降雨聽蔡總統「廟口開講」。

蔡總統表示，雖然地方和中央政府屬不同政黨，但鄉親有任何需要，中央一定全力支持，尤其大台中地區現階段最重要是交通建設，她請前台中市長林佳龍擔任交通部長，做好台中最需要的交通建設，還有優秀的張廖萬堅也為地方爭取許多重要經費。

行政院主計總處昨天發布經濟預測，上修今年經濟成長率到2.46%，較原預測值高了0.27個百分點；蔡總統說，台灣是亞洲4小龍（台灣、南韓、新加坡與香港）表現第一名，很多人說台灣經濟發展是4小龍最後一名，但經3年努力，今年第2季開始，台灣變第一名。

蔡總統表示，台商回流投資1月到8月累計達新台幣5400多億元，全年估可達7000億元、8000億元，對台灣經濟非常重要，外商也在台灣擴大投資，「今年是台灣投資大爆炸的開始」，創造經濟成長與很多優質工作機會。

蔡總統說，台中是很多台商回流重鎮，許多在地大企業加碼投資，日前她參訪的車王電子股份有限公司將在台中投資25億元建新廠，巨大機械工業股份有限公司（捷安特）也要在台中投資50億元；另外，彰化外海離岸風電計畫帶進許多歐洲廠商投資，預計公元2025年總投資額將達1兆元，而離岸風電最重要港口就設在台中，種種利多，相信台中是台灣下階段經濟發展最快速城市。

蔡總統表示，經濟持續發展，政府稅收增加，今年5月推出史上規模最大減稅措施與人民分享成果；另外，還有調漲基本工資、投入長期照顧與擴大托育補助等，雖推出許多照顧人民政策，但目前政府是有史以來財政紀律最好，今年為明年編列平衡預算，也就是收入與支出打平，政府不用舉債。（編輯：李明宗）1080817