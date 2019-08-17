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日月禪寺圓宗長老壽誕 藍綠不缺席

最新更新：2019/08/17 15:01
總統府秘書長陳菊（前）17日前往高雄市日月禪寺，為圓宗長老祝壽。中央社記者王淑芬攝　108年8月17日
總統府秘書長陳菊（前）17日前往高雄市日月禪寺，為圓宗長老祝壽。中央社記者王淑芬攝　108年8月17日

（中央社記者王淑芬高雄17日電）高雄市日月禪寺圓宗長老82歲壽誕，總統府秘書長陳菊、國民黨主席吳敦義今天先後到禪寺向圓宗祝壽，兩人一前一後到場，巧妙安排，可見藍綠重量級人物都不敢輕忽宗教界的力量。

日月禪寺位在田寮區，鄰近知名景點月世界，擁有很多信眾，是重要的佛教聖地。

高雄市副市長陳雄文代表市長韓國瑜在上午10時前往祝壽，接著陳菊由民進黨立委邱議瑩陪同為圓宗祝壽停留到11時30分，吳敦義則在12時以後現身。

特別的是，吳敦義看到圓宗長老還緊握圓宗的手到大殿禮佛，他推崇圓宗「慈悲圓融、宗師風範」。

吳敦義說，圓宗長老擔任過多年的佛教會理事長，是佛教界的領袖，慈悲喜捨、對地方關心、對信眾關愛、對國家忠誠，對中華文化愛護，是令人尊敬信服的長者；他祝圓宗82歲華誕快樂、健康如意，祈求風調雨順、國泰民安，也希望佛祖庇佑海峽兩岸和平穩定發展。（編輯：謝雅竹）1080817

國民黨主席吳敦義（中）17日中午前往高雄市日月禪寺，為圓宗長老（右）祝壽、祈福。中央社記者王淑芬攝　108年8月17日
國民黨主席吳敦義（中）17日中午前往高雄市日月禪寺，為圓宗長老（右）祝壽、祈福。中央社記者王淑芬攝　108年8月17日
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