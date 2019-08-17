美將售F-16V 蔡總統：代表台美關係持續穩定

（中央社台北17日電）尋求連任的總統蔡英文今天在台中參加「辣台派開講」活動時表示，近日來媒體報導美國打算賣F-16V戰機給台灣，以及日前出訪過境美國，都代表台美雙方關係是持續穩定的狀態。

蔡總統的「辣台派開講」今天到台中展開，交通部長、前台中市長林佳龍、內政部長徐國勇、民進黨立委張廖萬堅、黃國書、何欣純、林靜儀、剛退出時代力量的無黨籍立委洪慈庸、與民進黨合作將參選台中市第2選區立委的台灣基進發言人陳柏惟都出席這場活動。

蔡總統談到2020的總統大選時說，「選蔡英文有一個保證，台灣的主權不會流失，民主自由永遠與我們站在一起」，她會守住主權、守住民主自由。

總統秀出日前出訪友邦過境美國紐約，在船上與自由女神像合照等照片，其中一張還有中華民國與美國的國旗。總統說，這證明「國旗是不用常常戴在頭上的」。

總統說，這次過境她進入了駐紐約台北經濟文化辦事處，而台灣總統進入台灣官方機構，接見邦交國駐聯合國大使，這就是一個創舉。

總統表示，這些過境外交是美國與台灣關係穩固的證明，而近來媒體報導美國打算賣F-16V給台灣，也代表雙方關係是持續穩定的狀態。

談到香港問題，總統說，「在野黨說我撿到槍，這麼嚴肅的事情，還拿撿到槍來說喔？」總統表示，香港問題全世界都在看，這代表一國兩制確實不可行。

總統說，站在民主自由最前線的國家、要守住台灣，我們不鼓勵暴力，但香港人的民主自由是我們要支持的。

總統也談到日前立法院三讀通過的國安五法，就是希望強化台灣的反滲透能量，對抗無形入侵的能力，因為真正看不到才是最令人憂慮的。

總統請在場的民眾，明年選舉做出關鍵選擇，給她最多數的支持、贏得再次執政的機會，「再給蔡英文4年，蔡英文會做得更多，讓台灣脫胎換骨、讓台灣堅不可摧。」（編輯：黃國倫）1080817