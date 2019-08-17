韓國瑜遭批假日不在高雄 李佳芬為夫鳴不平

國民黨提名總統參選人韓國瑜的夫人李佳芬（圖）17日北上走訪永康國際商圈，她說，年輕曾在永康商圈租房子，每次回來都很開心，也盼未來跟高雄各商圈可聯盟合作。中央社記者郭日曉攝 108年8月17日

（中央社記者顧荃台北17日電）中國國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜遭批假日不在高雄，韓妻李佳芬今天表示，若發生災害一級警戒，韓國瑜一定會留在高雄。如果大家要想盡辦法困住韓國瑜，會找各種理由。

李佳芬今天拜訪台北市永康商圈，盼未來跟高雄各商圈可聯盟合作，支持者爭相握手合照，並高喊「加油」。

由於韓國瑜今天、明天仍排有外地選舉行程，行政院副院長陳其邁說，高雄市豪雨成災，市民卻關心能否找到市長。

李佳芬受訪時表示，韓國瑜自己會斟酌，若發生災害一級警戒，一定會留在高雄。如果大家要想盡辦法困住韓國瑜不能動，會找各種理由。就算高雄真的有什麼樣的災害，行政院長、部會首長應該共同關心，不是只有一個韓國瑜。

對於韓國瑜稱自己每天至少批10份公文，民進黨主席卓榮泰說，他過去擔任行政院秘書長時，公文平均每天約60件，行政院副院長陳其邁也說，院長蘇貞昌的公文比一個人還高。

對此李佳芬回應，相信他們都很辛苦，但既然文官體系是一個科層體制，就要看首長願不願意放權，一個首長不應批所有的公文，應該要相信部下的能力，分層負責。如果事事都要事必躬親，底下人都要聽命行事、看臉色辦事，這不太好。當然每個首長有自己的行事風格，韓國瑜比較傾向分層負責。

談到韓國瑜認為近期常被「黑」，李佳芬說，選舉過程中難免有一些批評，她呼籲應就事論事，但最近真的有些話有點離譜。她對韓國瑜說，自己能夠篤定就好，沒有發生的事情就是沒有，大家有證據就要拿出來，沒有的話，對社會來講是一種污染跟干擾。

李佳芬今天並與永康國際商圈理事長李慶隆對談，李慶隆說，為幫助在莫拉克風災傷亡嚴重的小林村，商圈將在假日市集協助義賣小林村的商品，9月也會帶商圈會員南下小林村，了解可以提供什麼協助。

對此李佳芬表示，台灣從南到北都很有善心，希望能找回過去幾十年大家互相扶持幫助的心。她年輕曾在永康商圈租房子，每次回來都很開心。（編輯：林興盟）1080817